Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda test verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul’da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu’na getirilen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi, kan ve saç örneği vermek için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Ünlüler testlerin yapılmasının ardından otobüsle Adli Tıp Kurumu’ndan götürüldü.