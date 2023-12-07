Uyuşturucuları turşu bidonuna zulalamış

Balıkesir'de narkotik polisleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bir yolcunun turşu bidonlarının arasına sakladığı 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuları turşu bidonuna zulalamış
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de narkotik polisleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bir yolcunun turşu bidonlarının arasına sakladığı 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar sonucu; durdurulan yolcu otobüsünde T.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere; turşu bidonları arasında kamufle edilmiş 498 gram metamfetamin ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gözaltına alınan T.T. hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.