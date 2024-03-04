Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya geçit yok
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesinde N.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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4dosgb
4dosgb
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Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde ise B.Y. isimli şahsın üst aramasında 2.5 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.