Uyuşturucuyla yakalanan sanık: 'Arındım artık içmiyorum'

Kocaeli’de metamfetamin maddesi ile yakalanan ve tutuklanan sanık mahkemede ticaret suçunu kabul etmeyerek, "Arındım artık içmiyorum" dedi.

Kocaeli’de polis ekiplerinin denetimleri sırasında şüphe üzerine bir araç sürücüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el koyulurken, A.E. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucudan arındım artık içmiyorum"

"Uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan A.E.’nin yargılanması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık A.E. ve avukatı katıldı. Söz hakkı verilen sanık A.E., "100 gram metamfetamin ile yakalandığım doğrudur. Polislerin durdurması üzerine kendi rızamla aracımda buluna uyuşturucuyu teslim ettim. Uyuşturucuyu satmak için değil içmek için İstanbul’dan Cemal isimli şahıstan aldım. Uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım veya vermedim. Uyuşturucudan arındım artık içmiyorum. Tahliyemi istiyorum.

Uyuşturucu ticaretinden cezalandırılması talep edildi

Sanık avukatı, müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair delil olmadığını söyleyerek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.