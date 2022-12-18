Uzaydaki göz GÖKTÜRK-2 görevinde 10. yılını kutluyor

Milli imkanlarla geliştirilen ve uzayda adeta göz görevi üstlenen GÖKTÜRK-2 uydusu, görevinde 10. yılını kutluyor.

Çin’in Jiyuguan fırlatma üssünden 18 Aralık 2012 tarihinde başarıyla fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu 10 yıl boyunca Dünya’nın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat etti. Ayrıca haberleşme konisi içerisinde herhangi bir aksama olmadan uyduya erişim sağladı ve yaklaşık 34 milyon kilometrekarelik bir alan kapsanacak şekilde 85 bin kare görüntüye tekabül eden görüntüleme yaptı.

590 adet çarpışma ikaz mesajı aldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde görev yapan ve komuta-kontrolü gerçekleştirilen GÖKTÜRK-2’nin uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadı. Gerçekleşen 103 adet yakın geçiş durumu için 590 adet çarpışma ikaz mesajı aldı. Analiz ve değerlendirmeler sonrası bu ikazlardan 8 adedi için çarpışmadan kaçınma manevrası başarıyla gerçekleştirildi.

Görev ömrü 5 yıl olarak hesaplandı

GÖKTÜRK-2 uydusunun yörüngedeki görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Ancak yüksek radyasyon dayanımı, kesintisiz ve efektif ısıl kontrolü, üç eksende hassas yönelim kontrolü, uzay ortamı etkilerine yüksek dayanıma sahip pil ve güneş panellerinin kullanımı gibi önlemler ile 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz yapması sağlandı.

Akademik çalışmalar çerçevesindeki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor

GÖKTÜRK-2 uydu görüntüleri ile halihazırda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları, sivil kurum ve kuruluşların ise afet ve acil durum uydu görüntü talepleri ile üniversitelerin akademik çalışmalar çerçevesindeki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor.