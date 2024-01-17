Üzerinde silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Üzerinde silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırcasalih beldesinde yapılan uygulamada bir şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.