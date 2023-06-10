Üzerine kakao dökülen bebek yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerine sıcak kakao dökülen 11 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Üzerine kakao dökülen bebek yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde meydana gelen olayda üzerine sıcak kakao dökülen 11 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Huzur Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Mutfakta tüp üzerindeki cezvede pişen kakao, yerde emekleyen 11 aylık Kadir D.’nin üzerine devrildi.

Bir anda ağlamaya başlayan minik bebeği annesi Emine D. (30) fark etti. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından bebek, yanık ünitesine alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.