Üzerine kaynar su dökülen aşçı yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir huzurevinde, tencereyi raftan indirirken üzerine kaynar su dökülen kadın aşçı yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir huzurevinde, tencereyi raftan indirirken üzerine kaynar su dökülen kadın aşçı yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’ndeki İnegöl Kaymakamlığı Huzurevinde meydana geldi. Aşçı Gülşen D. (33), kaynar su dolu tencereyi raftan indirmek istediği sırada, tenceredeki kaynar su başından aşağı devrildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülşen D., ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.