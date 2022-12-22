Üzerine vinç direği düşen işçi hayatını kaybetti
Ankara'da bir iş yerinde vinç direği üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Ankara’da bir iş yerinde vinç direği üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kahramankazan ilçesinde yer alan Keresteciler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Berkay V.’nin (50) üzerine vinç direği devrildi. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.