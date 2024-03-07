Üzerlerinden tabanca ele geçirildi

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ele geçirildi.

Üzerlerinden tabanca ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi’nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ergene Velimeşe Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.