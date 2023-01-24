Uzm. Dr. Aksoy hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Uzm. Dr. Cansu Aksoy hasta kabulüne başladı.

Uzm.Dr. Cansu Aksoy, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.