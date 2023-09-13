Uzm. Dr. Ayşe Kaya hasta kabulüne başladı

Uzm. Dr. Ayşe Kaya Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimi olarak hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Ayşe Kaya hasta kabulüne başladı
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Uzm. Dr. Ayşe Kaya Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimi olarak hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni uzman doktorların atanması devam ediyor. Uzm. Dr. Ayşe Kaya Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinde Aile Hekimi olarak hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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