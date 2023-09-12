Uzm. Dr. Esma Kızılay, hasta kabulüne başladı

Uzm. Dr. Esma Kızılay Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Esma Kızılay, hasta kabulüne başladı
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Uzm. Dr. Esma Kızılay Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni uzman doktorların atanması sürüyor. Bu çerçevede Kızılay, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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