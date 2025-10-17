Uzm. Dr. Nurbanu Orhan'dan erken teşhis uyarısı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurbanu Orhan, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Uzm. Dr. Nurbanu Orhan yaptığı açıklamada, "Meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı en yüksek kanser türlerinden biridir. Bu nedenle her kadının, 20’li yaşlardan itibaren düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması ve 40 yaşından sonra mamografi kontrollerini aksatmaması büyük önem taşıyor. Sağlığınız için farkında olun, gecikmeyin" dedi.