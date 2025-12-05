Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.