Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara 2023 yılına girerken beslenmeye dikkat çekti

Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, 2023 yılına sayılı günler kala diyetlerine devam edenlere, yılbaşında sağlıklı beslenmek isteyenlere tüyolar verdi.

Uzman diyetisyen Zehra Bora kara, yılbaşında sağlıklı beslenmelerine devam etmek isteyenlere yapılması gerekenleri anlatarak, önemli tavsiyelerde bulundu. Uzman Diyetisyen Kara, yılın son günü ve yeni yılın ilk günlerine devam eden süreçte hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bırakmak üzereyiz. Işıl ışıl sokaklar ve süslenmiş caddeler, havanın soğuğuna rağmen içimizi tatlı tatlı ısıtmaktayken, hayalini kurduğumuz ihtişamlı yılbaşı sofraları da kafamızda şekillenmeye başladı bile. Büyük bir özenle hazırlanan sofralar, akşam yemeğinin ardından eşlik eden çerezler, cipsler, tatlılar ve diğer atıştırmalıklar o gece yenmek üzere sizleri beklemekte fakat her daim ölçülü olmanız ve tedbiri elden bırakmamanız oldukça elzem. Bu yüzden de, yılbaşı akşamı ve sonrası ile ilgili ipuçlarının neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Yılbaşı günü uzun açlıklar yaşanmamalı, gün içerisinde daha hafif tercihler yapılmalı, mümkünse ara öğünler rutine eklenmelidir. Ara öğün yapılamayacaksa yemekten birkaç saat önce 1 kepçe çorba veya 1 kase yoğurt yemekte fayda var" dedi.

Besin seçimi önemli

Yılbaşı sofralarında fazla çeşitten ziyade tüketilecek gıdaların daha önemli olduğunu anlatan Zehra Bora Kara, "Bir sembol haline gelen yılbaşı sofralarında çeşit arttıkça, besin seçimi konusunda kafalar da bir hayli karışmakta. Benim tavsiyem tabağınızda hamur işi ve yağlı yemeklerden ziyade ızgara veya diğer sağlıklı pişirme yöntemleri ile hazırlanmış hindi-tavuk-balık yanına yeşil salata veya yine sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanan çeşitli sebzelerin bulunmasından yana. Ana yemeğin dışında hazırlanmış çeşit çeşit mezelerin tadına bakmadan da olmaz tabii ama burada da tercihinizin mümkün mertebe peynirli, yoğurtlu ve sebzeli mezelerden birer çatal alıp tadına bakmaktan yana olması sağlık açısından daha iyi olacaktır. Tatlı tercihine gelecek olursak şerbetli, kremalı, hamurlu ağır tatlılar yerine bir iki çatal alacağınız sütlü fit tatlılar veya mevsim meyvelerinden oluşan bir meyve salatası gecenizin kurtarıcısı olacaktır. Bir diğer önemli konu ise içecek tüketimi. Alkol, meyve suyu ve gazlı içecek tüketimi sınırlandırılmalı hatta hiç tüketilmemelidir" şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk gününde yapılması gerekenler

Diyetisyen Kara, yeni yılın ilk günlerindeki beslenme konusunda ise, "Gelelim yılbaşının ertesi gününe, ilk olarak gün içerisinde 3-4 fincan yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çaylarını içmeyi ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Metabolizmanızı hızlandırmak, ödem atımına yardımcı olmak ve daha iyi hissetmek için gün içerisinde 30-45 dakika orta tempo bir yürüyüş yapmanız da oldukça önemli ve faydalı. 2023 yılında en sevdiğiniz elbisenizin içinde göz kamaştırmak ve sonrasında yapacağınız etkili bir diyet ile alkol ve aşırı yemek sonrası ödemden kurtulmak isterseniz yukarıda bahsettiğim önerilere kulak verip, aşağıdaki örnek listeyi uygulayabilirsiniz" diye konuştu.

3 günlük detoks listesi

Uzman Diyetisyen Kara, yeni yıla sağlıklı girmek ve bu süreçte detoks yapmak isteyenlere ise 30 Aralık, 1 Ocak ve 2 Ocak günlerini kapsayan liste önerisinde bulundu. Diyetisyen Kara’nın, hazırladığı 3 günlük liste ise şöyle:

"Kahvaltıda 1 haşlanmış yumurta, 10 adet tuzsuz zeytin, 1/4 avokado, 1 kase salata tüketilebilir. Öğle ise, 200 g yoğurt, 1 dilim ananas, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi,2 tam ceviz içi yenilebilir. Ara öğünde ise, 1 fincan beyaz ya da yeşil ya da karışık çay, 10 çiğ badem tüketilebilir. Akşamları ise, 120g ızgara et ya da 4 ızgara (ekmeksiz) köfte ya da 150 g balık veya 2 küçük kutu kutu light ton balığı, 1 kase salata tüketmeniz durumunda vücuda almış olduğunuz tüm kalorileri dengelemiş olacaksınız.”