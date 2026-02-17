Uzman diyetisyenden Ramazan'da kilo almak istemeyenlere tavsiyeler

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi’nde hizmet veren Uzman Diyetisyen Melek Elmas, yaklaşan Ramazan öncesi sağlıklı oruç tutmak ve kilo almamak için önemli uyarılarda bulundu. "Ramazan’da kilo alır mıyım?" sorusuyla çok karşılaştıklarını belirten Elmas, ‘’Ramazan ayında beslenme şeklinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle genel olarak kilo almaktan korkuluyor ancak öğünler dengeli ve düzenli biçimde yenilirse kilo artışları olmaz. İftarda hızlı ve çok yemek yenmemeli; su ve hurma ile oruç açılmalı ve ana menüye geçmeden önce 10-15 dakika beklenmeli’’ dedi.

‘’Sindirim sağlığı korunmalı’’

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç ve susuz kalındığı için doğru beslenmenin daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Uzman Diyetisyen Melek Elmas, ‘’Doğru beslenme hem sağlığımız için de hem de enerjimizin yüksek olması açısından çok önemli. Bu noktada iftar; su ve hurma ile açılmalı sonra çorba veya salata tercih edilmeli. Daha sonra 10-15 dakika bekleyip ana yemeğe geçilmeli. Böylece hem doğru beslenilir hem de sindirim sağlığı korunmuş olur’’ dedi.

‘’Sahur mutlaka yapılmalı’’

Oruç tutarken sahurun atlanmaması gerektiğini vurgulayan Melek Elmas, ‘’Sahur yapılmadığı zaman baş ağrısı, çabuk acıkma ve susama gerçekleşir. Sahur yapıldığında ise iftara kadar vücudun şeker dengesi ve iştah kontrolü dengede olur. Sahurda protein açısından zengin süt, yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı yulaf, tam buğday ekmeği ve kuruyemiş gibi besinler tercih edilmeli. Ayrıca çay ve kahve tüketimi sınırlanmalı çünkü su ihtiyacını artırabilir’’ dedi.

‘’Tatlı yerine meyve ve kuruyemiş tercih edilebilir’’

Elmas, Ramazan’da tatlı isteğinin arttığını söyleyerek, ‘’Uzun süre aç kalmak tatlı isteğini daha da artırabiliyor. Ramazan’da haftada bir veya iki kez tatlı yenebilir ancak şerbetli tatlılar değil de sütlü tatlılar olabilir. Benim önerim ise tatlı yerine meyve ve kuruyemiş tercih edilmesi’’ dedi.