Uzman diyetisyenden uyarı: 'Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz'

Uzman Diyetisyen Özden Özgür Durukan, Ramazan ayı sonrası vücutta istenmeyecek olumsuzlukların yaşanmaması için öğün sayısına ve sürelerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz” dedi.

Uzmanlar, Ramazan ayında bireyin yeme ve içme alışkanlığındaki farklılıkların metabolizmada değişikliler meydana getirdiğini, Ramazan sonrası beslenme düzeninin kontrollü bir şekilde ayarlanması gerektiğini ifade ediyor. Uzman Diyetisyen Özden Özgür Durukan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmenin tüyolarını anlattı.

“Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz”

Ramazan boyunca tüketilen öğün sayısının az olduğunu ifade eden Durukan, “Ramazan Bayramı’yla birlikte Ramazan sonrası öğün sayısı ve miktarları artmakta, beslenme düzenimiz tamamen değişmekte. İlk başta öğün sayılarına ve sürelerine dikkat ederek beslenmeye önem vermeliyiz. Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz. Sıvı tüketimi de Ramazan süresi boyunca azalmakta. Ramazan sonrasında 2 buçuk, 3 litre kadar artık su tüketimine dikkat edebiliriz. Yetersiz aktivite düzeyini fiziksel aktivitemizi arttırarak, egzersiz planı oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

Durukan, Ramazan Bayramı sonrası öğün artışı olacağına dikkati çekerek, bireyin hızlı kilo almaması için süt ve süt ürünleri grubu, et grubu, tahıl grubu, sebze ve meyve grubu olmak üzere 5 besin grubuna da yer vermesini önerdi. Ayrıca Durukan, bu 5 besin grubunun bir öğünde doğru miktarda ayarlanması gerektiğini vurguladı.

“Her gittiğimiz misafirlikte tüketmeyerek ölçülü bir şekilde tüketebiliriz”

Ramazan Bayramı boyunca aşırı tatlı tüketiminden de kaçınılması gerektiğini dile getiren Durukan, “Sütlü tatlılara ve kuru meyvelere yer verin desek de kültürümüz gereği şerbetli tatlıları da tüketiyoruz. Porsiyon kontrolü yapılarak aslında tüketebiliriz. Her gittiğimiz misafirlikte tüketmeyerek ölçülü bir şekilde tüketebiliriz” önerilerinde bulundu.