Uzman Doktor Poyraz: 'Kırk yaş üzerindeki her 10 kişiden 1'i KOAH'

Uzman Doktor Barış M. Poyraz, nefes darlığının KOAH belirtisi olabileceğine dikkati çekerek, "Kırk yaş üzerindeki her 10 kişiden 1’i KOAH hastası. Her yıl dünya çapında 3 milyon kişi, KOAH nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, özellikle düşük orta sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerde, KOAH hastalarının büyük bir çoğunluğu tanı almamakta ve uygun tedavilere ulaşamamaktadır" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Doktor Barış M. Poyraz, 19 Kasım Dünya KOAH Gününe özel açıklamalarda bulundu. Uzman Doktor Poyraz, "Nefesin daralıyorsa KOAH’ı düşün" temalı farkındalık gününün önemine vurgu yaparak, "KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi solunum yolları şikâyetleriyle beraber görülen, hava yollarında tıkanma ile seyreden, kalıcı ve genellikle ilerleyici kronik bir hastalıktır. Kırk yaş üzeri yetişkinlerde her 10 kişiden 1’i KOAH. Her yıl, dünya çapında 3 milyon kişi, KOAH nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, özellikle düşük ya da orta sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerde, KOAH hastalarının büyük bir çoğunluğu tanı almamakta ve uygun tedavilere ulaşamamaktadır" şeklinde konuştu.

"Erken tanı, tedavi başarısını getirir"

Uzm. Dr. Poyraz, KOAH’ın gelişiminden sorumlu en önemli risk faktörlerini; tütün ürünleri kullanımı ile iç ve dış ortam hava kirliliği, ısınma, yemek pişirme için odun kömür dumanına maruziyet, iş yerinde duman maruziyetleri ve sağlık hizmetlerine gerektiği kadar ulaşamama durumu ile bununla bağlantılı olarak yoksulluk ve sosyoekonomik eşitsizlik olarak sıraladı. Dr. Poyraz, "KOAH tanısı ne kadar erken konursa, tedavi başarısı da o kadar artmaktadır. Basit bir solunum fonksiyon testi bize bu konuda çok önemli bilgiler verebilir. Sigara içiyorsanız, solunum yolu şikâyetleriniz varsa, mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun" ifadelerini kullandı.

"Nefesin daralıyorsa KOAH‘ı düşün"

Uzm. Dr. Poyraz, KOAH’tan korunmanın yollarına ilişkin, "Akciğer sağlığınızı korumak için tütün ürünlerinden uzak durun. Ev ve iş yerlerinin havasını mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışın. Dengeli beslenip, egzersiz yapmayı ihmal etmeyin" açıklamasında bulundu.

Dr. Poyraz, bu senenin KOAH Günü temasını ‘Nefesin daralıyorsa, KOAH‘ı düşün’ olduğunu söyledi.