Uzman Doktor Yivli hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Yivli hasta kabulüne başladı.

Uzman Doktor Yivli hasta kabulüne başladı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Yivli hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye Polikliniği’nde Uzm. Dr. Elif Yivli hasta kabulüne başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik olan bölümlerde de yeni doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.