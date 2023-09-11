Uzman Dr. Zakire Kübra Aksoy hasta kabulüne başladı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması devam ediyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi’ne yeni uzman doktorların atanması devam ediyor.
Uzm. Dr. Zakire Kübra Aksoy Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.