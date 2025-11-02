Uzman ekipler, Gebze'de 'sismik yansıma' ile yerin metrelerce altını inceliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binanın yıkıldığı bölgede, uzman ekipler "sismik yansıma" yöntemini kullanarak ve ağırlık düşürmeyle sismik dalgalar oluşturarak yerin metrelerce derinliğini inceliyor.

AFAD koordinesinde, üniversitelerden gelen uzman ekipler, yıkılmanın nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek amacıyla jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden gelen uzmanlar, "sismik yansıma" yöntemini kullanarak inceleme yapıyor. Ekipler, özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgaların ölçümünü gerçekleştirerek yerin metrelerce derinliğini inceliyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binada, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Çalışmalarda Dilara Bilir (18) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından tedbir amacıyla 300 metre yarıçapındaki tüm binalar incelenirken 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltılmıştı.