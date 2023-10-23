Uzman hemşireden anneler ve anne adaylarına egzersizler ve eğitimler verildi

Bilecik’te Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesinde anneler ve anne adayları bir araya geldi.

Uzman Hemşire, Doula ve Emzirme Danışmanı Aslı Güven’in Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesinde düzenlediği ’Doğuma hazırlık’ ve ’Emzirme dönemi’ bilgilendirme programına Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, anne, anne adayları ve çocukları katılım gösterdi. Uzman Hemşire Aslı Güven, doğum öncesi ve doğum sonrası oldukça güzel bilgiler ve egzersizler önerdi.

Atölyeye katılan Başkan V. Subaşı, ‘’Atölyemizde uzman Hemşire Asli Güven oldukça güzel bilgilendirmelerde bulundu. Doğum öncesi ve sonrası yaşanan durumların her evresinde sizi rahatlatacak tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Tüm anne, anne adaylarımızı ve çocuklarımızı bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.