Uzman polisler, meslektaşlarına motosiklet eğitimi veriyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün alanında uzman deneyimli polisleri, kent merkezi ve ilçelerde görevli polislere güvenli sürüş ve motosiklet eğitimi veriyor.

Emniyet mensuplarının acil olaylara daha hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla başlatılan motosiklet eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Eğitime katılan polisler, kıyafetlerini giyiyor, kaskını takıyor ve motosiklete biniyor.

Alanında uzman de deneyimli polisler, emniyet müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli ekiplerine ileri sürüş teknikleri ve güvenli seyir eğitimi veriyor. Motosiklet timlerinde yer almak isteyen polis memurları, aldıkları eğitimler sayesinde göreve hazır hale geliyor. Eğitimi başarı ile tamamlayan polisler, motosiklet ehliyeti almaya hak kazanıyor.

Zorlu parkurlar, motor sesleri, hepsi ileri sürüş tekniği eğitiminin bir parçası. Edirne ve 7 ilçesinde görevli 145 polis, motosiklet eğitimi ve ehliyeti almak için kursa katılıyor. Sarayiçi Mevkiindeki parkurda uzman polisler tarafından verilen eğitim 40 saat sürüyor.

Eğitimlerin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak görevli personelden çalışmalarla ilgili bilgi alan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, personeli daha etkin hale getirmek için bu şekilde eğitimler düzenlediklerini ve motor ehliyeti ve motor sürme yeteneği kazandırdıklarını ifade etti.

Yeteneği olan personelin kendilerini geliştirdiğini, sıfırdan öğrenecek personelin ise kendilerine yeni bir yetenek kazandıracağını aktaran Müdür Karaburun, bu sayede Edirne’ye daha iyi bir hizmet sunmuş olacaklarını söyledi.

Okul güvenliği, kış lastikleri, kış tedbirleri, tırların geçiş güzergahları ve sınır kapılarının güvenliği konusunda hepsini aynı anda yürütebilecek tecrübe, azim, kararlılık ve enerjiye sahip olduklarını belirten Müdür Karaburun, bu eğitimlerle birlikte tüm personelin her durumda yetişmiş hazır hale geleceğini ifade etti.

50 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Biriminden 50 yaşındaki Komiser Mücellâ Oruç, bisiklet bile sürmeyi bilmezken bu eğitim sayesinde çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Oruç’a motosiklet deneyimlerini soran Müdür Karaburun, bu eğitimlerin ardından Edirne’nin güvenliği ile ilgili daha farklı çalışmalar yapılacağını aktardı.

Eğitimlerin hayırlı olmasını dileyen Karaburun, motosikletin güvenli sürüş ile kullanılacak olan bir trafik aracı olduğunu belirterek, kask takmanın önemine değindi.