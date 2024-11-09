Uzmanı açıkladı: 'Diş tedavileriyle yaşlanmayı geciktirin'

“Bu işlemle yüzü, daha genç görünüme ve ideal orana getirmek mümkün”

Yapılan tedavi ile yüz daha genç görünüme sahip olarak ideal orana getirildiğini açıklayan Prof. Dr. Birkan Özkan, “Yüz hatlarını belirginleştirmek ve keskinleştirmek isteyenler için yapılan anatomik diş dolguları sayesinde genç görünüm sürecine girilebiliyor. Geride olan çene yapısı, anatomik diş dolguları sayesinde hafifçe öne alınarak ‘kuş yüz’ olarak bilinen ovallikten kurtuluyor, alt çene önde konumlandırılıyor, çene hatları belirginleşiyor ve doğal bir jawline etkisi oluşturabiliyor. Bu işlemle yüzü, daha genç görünüme ve ideal orana getirmek mümkün” diye konuştu.

“Yapılan anatomik diş dolgu tasarımıyla, yüz ifadesinin daha canlı ve taze bir görünüme kavuşabiliyor”

Diş Tedavi sayesinde yüzün daha canlı bir görünüme dönüşebildiğinin altını çizen Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Anatomik Diş dolguları, çene alt yapısının yüzdeki konumunu değiştirerek ideal yüz oranını sağlıyor ve yüzde gençleştirme etkisi sağlıyor. Dişlerin dolgularına yapılan anatomik dolgu tasarımı, yüz ifadesinin daha canlı ve taze bir görünüme kavuşabiliyor. Anatomik diş dolguları sayesinde yüzdeki sarkmaların daha gergin bir cilde dönüşüyor. Bu sayede dolgun ve saydam bir yüz görünümü elde edilebiliyor” şeklinde konuştu.