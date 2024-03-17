Uzmanı, emeklilere yönelik seyyanen zamma ilişkin konuştu

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “Önümüzdeki hafta sonuna kadar olan günler, seyyanen zamla ilgili kritik günler. Seyyanen zamla ilgili her an bir dengeleyici bir zam oranının gündeme gelmesi mümkün” dedi.

Milyonlarca emekli seçim öncesinde maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne az bir zaman kala Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na emeklilere zam konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, gelecek haftaya kadar seyyanen zamla ilgili gelişmelerin yaşanmasının olağan olduğunu söyledi.

Karakaş, konuşmasında emeklilerin en büyük isteğinin verilen vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu belirterek, bunların başında ise emeklilere seyyanen zam yapılması vaadinin olduğunu ifade etti.

’Emeklilik Kart’ ve çeşitli sosyal yardımlar olmak üzere emeklilere çok sayıda vaat verildiğini söyleyen Karakaş, bu vaatlerin dışında emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasının, emeklilere daha çok avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi. Karakaş, “Emeklilik kart meselesine bakacak olursak bunun yerinde bir vaat olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü emeklilik kart vaadi şu anda Aile Bakanlığı içerisinde yapılan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla yapılan sosyal yardımlardan çok da bir farklı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten emeklilik kart ile yapılacak olan sosyal yardımlar; elektrik yardımıdır, gıda yardımıdır. Bu tür yardımlar zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal yardımlaşma bünyesinde hiçbir sosyal güvenlik hakkı olmayan, daha doğrusu sosyal güvenlik primi ödememiş olan emekli olmayan kişilere muhtaç olan vatandaşlara yapılmaktadır” diye konuştu.

“Gelecek haftaya kadar seyyanen zamla ilgili her an bir zam oranını gündeme gelebilir”

Karataş, seçimlere yaklaşık 3 haftalık kısa bir süre kalmasına rağmen emeklilere seyyanen zam yapılması için halen vakit olduğunu belirterek, “Önümüzdeki hafta sonuna kadar olan günler, seyyanen zamla ilgili kritik günler. Dolayısıyla bir yandan ekonomi yönetimi bir yandan parti örgütü ve milletvekillerinin talepleri arasında, bu seyyanen zamla ilgili her an bir dengeleyici bir zam oranının gündeme gelmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki hafta pazar gününden sonra iktidardan bu yönde bir adım gelmediği takdirde artık seyyanen zammın gelmeyeceğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Aylık bağlama oranları matematiksel ve aktüel denge içerisinde iyileştirilmesi gerekmektedir”

Emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de dikkati çeken Karakaş, “Sosyal sigorta tekniği içerisinde primli sistem göz önünde bulundurularak başta aylık bağlama oranları başta taban aylıklar olmak üzere matematiksel ve aktüel denge içerisinde iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sosyal yardımlara yaklaştırmaya çalışılmasıyla birlikte mevcut sosyal güvenlik sistemindeki dengelerin daha da bozulacağını altını çizmek isterim” ifadelerine yer verdi.