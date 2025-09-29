Uzmanı, kalp sağlığını korumak için bilinmesi gerekenleri sıraladı

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Alkan, kalp hastalıklarının önlenmesi ve erken teşhisi için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Uzm. Dr. Alkan, "Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle düzenli kontroller ve risk faktörlerinin erken tespiti büyük önem taşıyor" dedi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü çerçevesinde, kalp sağlığını korumanın önemi bir kez daha vurgulandı. Özel Adatıp Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Alkan, kalp hastalıklarının önlenmesi ve erken teşhisi için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Kalp hastalıklarının, dünya genelinde ölüm sebepleri arasında üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Uzm. Dr. Alkan, özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve bu nedenle düzenli kontroller ve risk faktörlerinin erken tespiti için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kalp sağlığını korumanın temel adımlarına da değinen Dr. Alkan, "Dengeli beslenme, tuz ve şeker tüketiminin sınırlandırılması, yeterli fiziksel aktivite ve sigara kullanımının bırakılması kalp hastalıklarının önlenmesinde kritik rol oynuyor. Ayrıca stres yönetimi ve yeterli uyku, kalbinizin uzun vadede sağlıklı kalmasını destekler" diye konuştu. Uzman Dr. Alkan, kalp hastalıklarının erken belirtilerine dikkat çekerek, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya aşırı yorgunluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Alkan, "Bu belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden kardiyoloji uzmanına başvurmak, ciddi komplikasyonların önlenmesinde hayati önem taşır" şeklinde konuştu.

Dünya Kalp Günü vesilesiyle Uzm. Dr. Alkan, toplumun kalp sağlığı bilincini artırmanın ve düzenli kontrolleri aksatmamanın önemini bir kez daha hatırlattı.