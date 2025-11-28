Uzmanı uyardı: 'Dünya çapında 17 milyon kişi katarakt nedeniyle körlük yaşıyor'

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, yapılan araştırmalar sonucu dünya genelinde yaklaşık 18 milyon kişinin katarakt sebebiyle körlük yaşadığını bildirdi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, küresel ölçekte yapılan son araştırmalara değinerek, kataraktın halen dünyanın en yaygın önlenebilir körlük nedeni olduğunu belirtti. Aynı zamanda Karakahya, verilere göre dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişinin katarakt kaynaklı körlük yaşadığını belirtti.

"17 milyon kişi katarakt kaynaklı körlük yaşıyor"

Refika Hande Karakahya, Türkiye’de yapılan son çalışmalarda katarakt rahatsızlığında artış olduğuna dikkati çekerek, bölgesel araştırmalarda sadece 40 ila 49 yaş grubunun bile katarakt oranının yaklaşık yüzde 4’e ulaştığını söyledi. Doç. Dr. Karakahya, "Küresel ölçekte yapılan en son araştırmalarda da kataraktın halen dünyanın en yaygın önlenebilir körlük nedeni olduğunu gösteriyor. Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişi katarakt kaynaklı körlük yaşıyor. Yaşa bağlı gelişen kataraktların ameliyatında yaş sınırı yoktur. Önemli olan, kişinin yaşı değil, genel sağlık durumu ve gözün cerrahiye uygunluğudur. Özellikle ileri yaşta, ameliyatı ertelemek çoğu zaman daha büyük sorunlara yol açar" şeklinde konuştu.

"Katarakt tedavisi demansın ilerleme hızını yavaşlatabilir"

Kataraktın yalnızca görmeyi değil; özellikle yaşlı bireylerde beynin aldığı görsel uyarıyı azaltarak bilimle alakalı fonksiyonlarda gerilemeye, dikkat ve hafızada yavaşlamaya neden olduğunu da dile getiren Karakahya, "Kişinin hareketi azalır, sosyal temasları kısıtlanır. Katarakt ameliyatı sonrasında ise bilimle alakalı süreçlerde iyileşme görülür. Hatta uzun süreli takiplerde, demans ilerleme hızı yavaşlayabilir. Katarakt ameliyatı bilinçle alakalı fonksiyonları koruma ve demans riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Çünkü görmenin düzelmesi, beynin aldığı uyarıyı artırır, kişinin çevresiyle olan etkileşimini güçlendirir. Çünkü net görme, beynin aldığı en güçlü uyarılardan biridir. Ayrıca ileri yaşta düşme ve kırıkların en önemli nedenlerinden biri görme kaybıdır. Ameliyat sonrası kontrast görmenin ve derinlik algısının düzelmesi, hastanın günlük yaşamda çok daha güvenli ve bağımsız hareket etmesini sağlar" diye konuştu.

"40 yaş sonrası düzenli göz muayenesi önemli"

Doç. Dr. Karakahya, katarakt tedavisinin cerrahi ile başarılı şekilde sonuçlandığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Özetle katarakt ameliyatında yaş bir sınırlayıcı faktör değildir. Aksine, ileri yaşta görmenin iyileştirilmesi; bağımsızlık, hareket kabiliyeti, sosyal yaşam ve zihinsel sağlık ile yaşam kalitesini doğrudan destekleyen son derece değerli bir adımdır."