Uzmanı uyardı: 'Kol ve bacaktaki ani ağrı ve soğukluk, hayatı tehdit edebilir'

Ayak yarası ve baldırında ağrı şikayeti olan kişilerin damarlarının tıkanık olabileceği uyarısında bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, "Kolunuz veya bacağınız aniden ağrılı, soğuk ve soluk hale gelirse hemen hastaneye gidin. Periferik arter hastalığı nedeniyle atardamarınız tıkanmış olabilir. Gecikme durumunda hayati risk söz konusu olabilir" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, özellikle şeker hastalığı olanlarda ve sigara içenlerde çok sık görülen periferik arter hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Periferik arter hastalığının, tıpta "periferik atardamar hastalığı" olarak da bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Yesin, "Periferik arter hastalığı, genellikle bacağınızdaki bir atardamarın kısmen veya tamamen tıkanmasıdır. Bu tıkanıklık, yıllar içinde yavaşça veya aniden meydana gelebilir. Kan vücudunuzun bazı bölgelerine ulaşamazsa, doku oksijen eksikliğinden ölür" dedi.

"Sigara içenler, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterollü kişiler risk altında"

Periferik arter hastalığının sigara içenlerde ve yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolü olan kişilerde daha fazla görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Mahmut Yesin, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalığın belirtileri arasında yürürken gelen ve dinlendiğinizde geçen bir bacakta ağrı veya kramplar bulunur. Şiddetli periferik arter hastalığında ise, bacağınız sürekli ağrıyabilir ve cilt yaralarınız olabilir. Bacak atardamarınız aniden tamamen tıkanırsa, kangren olur ve tıkanıklık hemen açılmazsa ampütasyona (kesilmesine) dahi sebep olabilir. Bu yüzden, kolunuz veya bacağınız aniden ağrılı, soğuk ve soluk hale gelirse hemen hastaneye gidin. Atardamarınız tıkanmış olabilir"

Periferik arter hastalığında riski artıran bazı faktörler olduğunu işaret eden Doç. Dr. Mahmut Yesin, bunlar arasında ateroskleroz (damar sertleşmesi, yağlanması), sigara içmek, diyabet, yüksek kolesterol, ailede damar hastalığının varlığı, erkek olmak ve obez olmanın en büyük risk faktörleri olarak başta geldiğini belirtti.

"Bu belirtilere dikkat edilmeli"

Mahmut Yesin, periferik arter hastalığında atardamarın kişide zamanla daralması sonucu görülen belirtileri ise şöyle sıraladı:

"Yürüdüğünüzde oluşan ve kısa bir dinlenmeyle geçen bacakta ağrı, sızı, kramp veya yorgunluk hissi (aralıklı topallama), eskiden olduğu kadar uzağa yürüyememe, dinlenirken bile ağrı hissetme, ayak parmaklarınızda veya topuğunuzda yaralar, iyileşmesi uzun süren cilt yaraları. Belirtileriniz aniden kötüleşirse, hemen bir doktora görünün"

"Tedavide ilaç ya da anjiyo uygulanabilir"

Periferik arter hastalığında tedavi yollarına değinen Doç. Dr. Mahmut Yesin, kan akışını artırmaya yardımcı olan ilaçların kullanılabileceğini veya gerekmesi durumunda anjiyoplasti (balon-stent tedavisi) uygulanabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Yesin, geç kalınmış vakalarda eğer kol veya bacak hücreleri ölmüşse, ilgili organın kesilmesi (cerrahi olarak çıkarılması) gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

"Periferik arter hastalığını önlemek için 9 hayati öneri"

Periferik arter hastalığının bazı hayat tarzı değişiklikleri ve önlemlerle önlenebileceğini işaret eden Mahmut Yesin, "igara içmeyi bırakın. Haftada 3 gün, günde en az 30 dakika yürüyün. Kan damarlarınızı daraltan soğuktan kaçının. Bazı soğuk algınlığı ve sinüs ilaçları gibi kan damarlarınızı daraltan belirli ilaçlardan kaçının. Yara ve enfeksiyonları önlemek için ayaklarınıza iyi bakın. Kan şekeri seviyenizi kontrol edin (diyabetiniz varsa). Kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi düşürün. Kilo verin. Aktif olun ve egzersiz yapın" ifadelerini kullandı.

"Erken teşhisle bacak kesilmelerinin önüne geçilebilir"

Erken teşhis konulduğunda periferik arter hastalığının tedavisinin çok kolay olup bacak kesilmelerinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mahmut Yesin, "Ameliyatsız yöntemle damarlar açıldıktan sonra yaralar daha hızlı iyileşir ve ampütasyon riski neredeyse tamamen ortadan kalkar" şeklinde konuştu.