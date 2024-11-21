Uzmanı uyardı: 'Kuvvetli rüzgar bekleniyor, çatı uçmasına karşı tedbirli olunmalı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini dile getirerek, "Saatte rüzgar hızını 80 kilometre saate çıkarabilir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin önümüzdeki günlerde iki farklı yeni yağış sisteminin altına gireceğini söyleyen Tekin, "İlk yağışlı sistem ülkemizi Perşembe günü etkileyecek daha sonra ise ikinci sistem ülkemizi cumartesi günü etkileyecek ve hava sıcaklığını oldukça düşürecek. Perşembe gününe bakıldığında ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Yağışın cinsi genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışları görmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

"Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı"

Perşembe günü yağışların Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Antalya’nın doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olacağını aktaran Tekin, "Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Bununla birlikte perşembe günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde rüzgar güney yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Saatte rüzgar hızını 80 kilometre saate çıkarabilir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" diye konuştu.

"Kuvvetli rüzgar denizlerimizde fırtınaya sebep olacak"

Kuvvetli rüzgarların denizlerde de görüleceğini dile getiren Hava Tahmin Uzmanı Tekin, "Kuvvetli rüzgar denizlerimizde fırtınaya sebep olacak. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınaya karşı denizcilerimizin tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadesini kullandı.

Yağış sisteminin cuma günü Türkiye’nin doğuya doğru kayacağını anlatan Tekin, "Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağışları alacağız. Ülkemizin iç kesimlerinde ise yine güneyli yönlerden fırtına etkili olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"10 ila 15 derecelik bir düşüş söz konusu olacak"

Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı sistemin görüleceğini belirten Tekin, "Ülkemizin batı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Özellikle rüzgarın güneyden kuzeye dönmesiyle birlikteyse hava sıcaklığında özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede bir azalma söz konusu olacak. Pazar günü ise ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Ortalama 10 ila 15 derecelik bir düşüş söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey batısı ve Batı Karadeniz’de yağışların kuvvetli olmasını beklediklerini söyleyen Tekin, "İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de ise yağışlar çok kuvvetli olacak. Yine kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Cumartesi günü batı kesimlerde kuzeyli yönlerden fırtına kendini gösterecek. Fırtınaya karşı da yine tedbirli olunmakta fayda var" ifadelerine yer verdi.

"Başkentte üç gün boyunca yağışı göreceğiz"

Ankara’daki beklenen hava durumunu da aktaran Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, şunları kaydetti:

"Başkentte üç gün boyunca yağışı göreceğiz. Perşembe, Cuma günü yağış olacak. Başkentte cumartesi günü yağış kuvvetli şekilde devam edecek. Dikkatli olunmalı. Akşam saatlerine doğru rüzgarın dönmesiyle birlikte başkentte karla karışık yağmur şeklinde yağışı alacağız. Cumartesiyi pazara bağlayan gece ise başkentte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşecek. Başkentin Kızılcahamam, Çamlıdere gibi yerlerde cumartesi günü akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışı görmek mümkün olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 17 ila 18 derece arasında olacak."

"Fırtınaya karşı İstanbulluları uyarmak isteriz"

İstanbul’daki hava durumuna da değinen Tekin, "Perşembe günü İstanbul’da yağış söz konusu olacak ve yer yer kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Cuma günü ara verecek. Cumartesi günü ise İstanbul’da yer yer çok kuvvetli olacak. Yine dikkatli olunmalı. Yağışla birlikteyse rüzgar da eşlik edecek. Yine fırtınaya karşı da İstanbulluları uyarmak isteriz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 18 ila 19 derece arasında seyredecek" ifadesini kullandı.

İzmir’de beklenen hava durumu

İzmir’de de yağış beklendiğini açıklayan Tekin, "Özellikle perşembe ve cumartesi İzmir’de yağış kuvvetli olacak. Hava sıcaklığıysa üç gün boyunca 18 ila 19 derece arasında seyredecek" dedi.