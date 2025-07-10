Uzmanı uyardı: Ani stres kalbinizi kırabilir

Ani ve yoğun stresin, özellikle orta yaşlı kadınlarda ‘Kırık Kalp Sendromu’na sebep olabileceğini belirten Medicana Sağlık Grubu Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nden Doç. Dr. Ersin Sarıçam, toplumda stres yönetimi farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çekerek hastalığa dair uyarılarda bulundu.

Kamuoyunda "Kırık Kalp Sendromu" olarak bilinen Takotsubo Kardiyomiyopatisi’nin ani ve yoğun üzüntü ile stres sonrası ortaya çıktığını ve kalp kriziyle karıştırılabilen bir tabloya neden olabildiğini ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nden Doç. Dr. Ersin Sarıçam, özellikle orta yaş kadınlarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Menopoz sonrası kadınlar risk altında

Stres ve üzüntü sonrası yorgunluk ve göğüs ağrısı şikayetlerinde artış görülmesi durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Sarıçam, hastalığın belirtileri ve seyri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sevilen birinin kaybı, boşanma, şiddetli tartışmalar gibi aniden gelişen yoğun stres durumlarının ardından bu tablo ortaya çıkabilir. Genellikle menopoz sonrasında kadınlarda daha sık görülür. Bu süreçte adrenalin gibi stres hormonları ani şekilde yükselerek kalbin kan pompalama fonksiyonu geçici olarak bozulur. Kalp görüntülemesinde ise sol karıncığın balon gibi genişlediği izlenir."

Hızlı müdahale ve ilaç tedavisi ile sağlığa kavuşulur

Hastalığın fark edilmemesi durumunda ani kayıpların yaşanabileceğini, ancak erken teşhisle yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından hastanın tamamen sağlığına kavuşabileceğini belirten Doç. Dr. Ersin Sarıçam, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu hastalık, cerrahi bir müdahale gerektirmez. İlk olarak ilaç tedavisi uygulanır. Kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi farklı kalp problemlerine yol açmadan kan akışını düzenlemek hedeflenir. Bu süreçte, ilaç tedavisinin yanı sıra, ani nabız yükselmesine neden olabilecek stres, üzüntü, panik ve heyecan gibi duygulardan uzak durulması hastalara ve yakınlarına önerilir. Benzer tablonun yeniden yaşanmaması için, altta yatan stresin yönetilmesi gerekir. Bu nedenle profesyonel psikolojik danışmanlık desteği alınması büyük önem taşır. Toplumda stres yönetimi konusunda farkındalığın artması, bu tür hastalıklarla mücadelede son derece önemlidir."