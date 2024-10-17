Uzmanı uyardı: Hafta sonunda zirai don tehlikesi var

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Hafta sonunda zirai don tehlikemiz var. İç Anadolu Bölgesi’nde, İç Ege’de ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksekliklerinde kar yağışı göreceğiz”

Macit, cuma günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış beklediklerini belirterek, “Su baskınına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını bekliyoruz. Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yer yer kar yağışları göreceğiz” ifadesini kullandı.

“Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor”

Hafta sonu yağışların devam edeceğini aktaran Macit, “Cumartesi ve pazar, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Bu yağışlar özellikle yine belirtelim Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak” şeklinde konuştu.

“Hafta sonunda zirai don tehlikemiz var”

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyleyen Macit, “Önümüzdeki hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Bununla beraber hafta sonunda zirai don tehlikemiz var. İç Anadolu Bölgesi’nde, İç Ege’de ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da sağanak yağışımız devam ediyor”

Hava Tahmin Uzmanı Macit, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ankara’da 12 ila 13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz hafta sonunda. En düşük sıcaklık ise 2 ila 3 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da sağanak yağışımız devam ediyor. Hava sıcaklığı da 11 ila 17 derece arasında olacak. İzmir’de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığını da 10 ila 18 derece arasında bekliyoruz.”

“Malatya’da yağış beklemiyoruz”

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bölgedeki hava durumunu da aktaran Macit, “Malatya’da yağış beklemiyoruz. Ancak hava sıcaklığının özellikle hafta sonunda sıfır dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla serin havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor” ifadesini kullandı.