Uzmanı yeni yılda nasıl beslenilmesi gerektiğini açıkladı

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanlarından Diyetisyen Çağrı Yüksel, “Yılın ilk gününde bol yeşillikli salatalar, yumurta ve balık gibi az yağlı hayvansal proteinler, mevsime uygun meyvelerle yeterli ve dengeli öğünler oluşturun. Su tüketiminizi dengede tutun” dedi.

Yılbaşı gecesi yapılan kutlamalarda tüketilen atıştırmalıklar, içecekler ve özel yemekler vücudu zorlayabiliyor. Bu kapsamda, Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanlarından Diyetisyen Çağrı Yüksel, yeni yılın ilk gününde nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

“Yılın ilk gününde yapılan tercihler sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşması için kritik bir adımdır”

Yılbaşı sabahı, vücudu canlandırmak ve enerji dolu bir gün geçirmek adına dikkatli tercihlerde bulunmanın sağlıklı yaşam alışkanlıkları açısından kritik bir adım olduğunu belirten Yüksel, “2023’ü geride bıraktığımız ilk gün, yılbaşı sabahında sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanmak, vücudunuzun yeni bir yıla enerjik ve sağlıklı bir şekilde başlamasına yardımcı olabilir” dedi.

Diyetisyen Yüksel, yeni yılın ilk gününde beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Güne erken başlayın, zamanınızı uyku ile geçirmeyin. Gece eğlenmenin vermiş olduğu yorgunluğu uyuyarak kapatmaya çalışmayın. Güne erken başlayıp hafif ve dengeli bir kahvaltı sonrasında enerjinizi toplayarak, hareketli olmaya özen gösterin. Yarım saatlik egzersiz dengenizi sağlamaya yardımcı olur: Gün içerisinde en az yarım saatlik tempolu bir yürüyüş ya da pilates gibi egzersizler, yılbaşı gecesini dengelemek için harika bir yoldur.”

Tuzsuz ve hafif besinlerin tercih edilmesini öneren Yüksel, “Yılbaşı gecesi tüketmiş olduğunuz besin ve içeceklerin enerji, karbonhidrat ve tuz içeriğini dikkate alarak, daha tuzsuz ve hafif besinlerle yeterli öğünler oluşturarak aç kalmadan beslenenin. Bol yeşillik ve az yağlı proteinler tüketin. Yılın ilk gününde bol yeşillikli salatalar, yumurta ve balık gibi az yağlı hayvansal proteinler, mevsime uygun meyvelerle yeterli ve dengeli öğünler oluşturun. Su tüketiminizi dengede tutun. Yılbaşı gecesi karbonhidrat ve tuz içeren besinleri fazla tüketmenizden dolayı vücudunuz su tutmuş olabilir. Bu nedenle gün içerisindeki su tüketiminizi dengede tutarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bitki çayları bedeninize iyi gelebilir: Midenizi rahatlatmak için rezene ve anason, bedeninizi dinlendirmek için de melisa, papatya gibi bitki çaylarını 1-2 fincanı geçmeyecek şekilde tercih edebilirsiniz. Ayrıca kafeinli içeceklerden uzak durmalısınız” ifadelerini kullandı.

Yemeklerin yavaş ve iyi çiğneyerek tüketilmesi gerektiğini savunan Yüksel, “Sofranızdaki yiyecekleri odağınız olmaktan çıkarmaya çalışın ve yemeklerinizi yavaş bir şekilde, iyice çiğneyerek ve bol sohbet ederek tüketmeye çalışın. Unutmayın ki sağlıklı bir başlangıç, yeni yılda sağlıklı alışkanlıkların temelini atmanıza yardımcı olabilir” değerlendirmesini yaptı.