Uzmanından aşırı tuz tüketimi uyarısı: 'Türkiye'de ortalama tuz tüketimi 15 gram seviyelerinde'

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Bayam, 14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla aşırı tuz tüketiminin zararları konusunda bilgi verdi. Bayam, “Fazla tuz kullanımı başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve böbrek yetmezliği gibi sorunları beraberinde getiriyor” dedi.

14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla tuz kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Bayam, Türkiye’de tuz kullanım miktarının normale oranla yüksek olduğunu belirterek özellikle yemeklerde ve ekmekte kullanılan tuz miktarına dikkat çekti.

“Tuza alternatif olarak kullanabileceğimiz birçok ürün mevcut”

Türkiye’de tuz kullanım oranının yüksek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emrah Bayam, “Günlük tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre günlük olarak 5 gram olmalıdır. Türkiye’deki tuz tüketimi belirlenen bu rakamın çok üzerinde. Mevcut durumda Türkiye’de ortalama tuz tüketimi 15 gram seviyelerinde. Öncelikle yemeğe atılan tuz miktarının azaltılması gerekiyor. Türk toplumunda yemeğe atılan tuzun yanı sıra ekmek tüketimine bağlı olarak da tuz kullanımı oldukça yüksek. Fazla tuz kullanımı başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, Osteoporoz, mide rahatsızlıkları gibi birçok problemi beraberinde getiriyor. Bu sebeplerden dolayı tuz tüketimini en aza indirmek durumundayız. Tuza alternatif olarak kullanabileceğimiz birçok ürün de mevcut. Baharat, limon ya da sarımsağı alternatif olarak kullanabiliriz. Diğer yandan tuz kısıtlamasına gidildiğinde iyot eksikliği de oluşabiliyor. Bunu da giderebilmek adına deniz ürünleri ve süt ürünlerini tüketmekte de fayda var" dedi.