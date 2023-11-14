Uzmanından, burun estetiği yapılabilecek yaş aralığı ile ilgili açıklama

Saygı Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Karapınar, burun estetiği operasyonları ve hangi yaş aralığında yapılması gerektiğine dair açıklamada bulundu. Karapınar, “Genellikle, kız çocuklarında burun kıkırdak gelişiminin tamamlanması için 16 yaş, erkek çocuklarda ise bu sürenin biraz daha uzun olabileceği belirtilir. Ancak, solunum problemleri gibi ciddi durumlarda, ameliyat daha küçük yaşlarda da gerçekleştirilebilir” dedi.

Burun estetiği olarak bilinen rinoplastinin hem estetik kaygılar hem de solunum sorunları gibi sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla yapılan bir cerrahi operasyon olduğunu belirten Saygı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Karapınar, “Bu ameliyatlar, burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek, nefes alıp verme problemlerini çözmek ve kişinin yüzündeki genel estetik görünümü iyileştirmek için gerçekleştirilir. Günümüzde tıbbi teknolojideki ilerlemeler sayesinde burun estetiği operasyonları daha güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Herhangi bir burun estetiği ameliyatı öncesinde, hasta ile cerrah arasında detaylı bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde cerrah, hastanın beklentilerini ve ameliyattan ne beklediğini anlamaya çalışır. Aynı zamanda, burun dokularının cerrahi müdahaleye uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir muayene yapılır. Bu ön inceleme süreci, hastanın ameliyat için uygun bir aday olup olmadığını belirlemek için oldukça önemlidir.

Rinoplasti operasyonlarının yaşla ilişkili bir süreci olduğu belirtilir. Genellikle, kız çocuklarında burun kıkırdak gelişiminin tamamlanması için 16 yaş, erkek çocuklarda ise bu sürenin biraz daha uzun olabileceği belirtilir. Ancak, solunum problemleri gibi ciddi durumlarda, ameliyat daha küçük yaşlarda da gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, her hasta için farklı durumlara ve ihtiyaçlara bağlı olarak, operasyonun en uygun zamanı uzman bir doktor tarafından belirlenir.

Burun estetiği operasyonları, doğru bir şekilde planlandığında ve uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirildiğinde, hem estetik beklentileri karşılar hem de solunum yollarının düzgün çalışmasını sağlayarak hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Bu nedenle, bu tür operasyonlarla ilgilenen herkesin, ameliyat öncesi detaylı bir muayene ve uzman bir cerrahla kapsamlı bir görüşme yapması önemlidir” dedi.