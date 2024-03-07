Uzmanından çocuk sahibi olmak isteyen Endometriozis hastalarına uyarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, çikolata kisti (endometriozis) ameliyatları ve tedavi sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgiler verdi. Çikolata kisti ameliyatının genellikle hayat kalitesini etkileyen ağrı şikâyeti olan kadınlarda uygulandığını belirten Op. Dr. Sema Soysal, kisti büyük ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda çikolata kisti ameliyatının özenle planlanması ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Yumurtalık kapasitesinin ameliyat öncesi en önemli değerlendirme kriteri olduğunu belirten Çamlıca Erdem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, ultrasonografi ve hormon testleri ile bu kapasitenin değerlendirildiğini açıkladı. Kist ameliyatı sırasında, sadece kistin alınması değil, aynı zamanda tüm endometriozis odaklarının tahrip edilmesi ve tüplerin değerlendirilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

“Ameliyat sonrası baskılayıcı hormonal tedavi uygulandığında nüks ihtimali azalıyor”

Op. Dr. Sema Soysal, çikolata kisti ameliyatları sonrasında hastanın şikâyetinin önemli bir kriter olduğunu vurgulayarak ameliyat sonrası ağrıların ve hastalığın tekrarlamaması için bazı tedavilerin uygulanabileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların, ameliyat sonrası baskılayıcı hormonal tedavi uygulandığında nüks ihtimalinin azaldığını veya nüks süresinin uzadığını gösterdiğini belirtti.

“Bir yıl içinde gebelik ihtimali yüksek”

Özellikle çocuk isteği olan hastalarda, ameliyat sonrasında baskılayıcı tedavilerin kısa süreli uygulanabileceğini veya takip ve yardımla üreme tedavileri ile çocuk sahibi olmaya çalışılması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Sema Soysal, genç yaş ve iyi yumurtalık kapasitesine sahip kadınlarda ameliyat sonrasında bir yıl içinde gebelik ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Sonuç olarak çikolata kisti ameliyatı sonrasında hastalığın tekrarlamaması için baskılayıcı tedavilere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Sema Soysal, çocuk isteği olan kadınlarda ise takip ve tedavilerle bir an evvel gebelik oluşmasına çalışılması gerektiğini vurguladı.