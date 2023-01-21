Uzmanından, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç ve ceza yapılandırma paketine ilişkin değerlendirme

Hafta başında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında görüşülmesi beklenen ve ‘cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi’ olarak nitelendirilen düzenleme, devlete 31 Aralık 2022’ye kadar olan ödenecek tüm borçların yapılandırılabilmesini içeriyor. Ayrıca belediye, su, elektrik, vergi ve KYK borçları gibi pek çok borcun yapılandırma paketinde yer alması planlanırken, yapılandırılması planlanan toplam borç tutarının da 500 milyar TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Yapılandırma paketi hakkında değerlendirmede bulunan Avukat Cem Duman, paketin Şubat ayında yasalaşmasının beklendiğini belirtti.

“Bazı borçların yüzde 90’ınına kadara silinmesi söz konusu olabilecektir”

Çeşitli ceza ve borçların yapılandırılmasının yanı sıra şirketler için matrah artırımı ve stok affı imkânının da getirilme ihtimalinin olduğunu kaydeden Duman, “Milyonlarca vatandaşın borç ve cezalarına cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi ile beraber 31 Aralık 2022’ye kadar olan devlete ödenecek tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma ve af imkânı getirilmesi beklenmektedir. Ayrıca yapılandırma paketi ile belediyelere olan borçlar, elektrik borçları, su borçları, öğrenim kredisi(KYK) borçları, vergi borçları, SGK borçları, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, kaçak geçiş cezaları ve gümrük cezalarının yer alacağı planlanmaktadır. Şirketler için ise matrah artırımı, kasa ve stok affı imkânı getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Belirli bir tutarın altındaki bazı borçların tamamı bazı borçların ise yüzde 90’ınına kadara silinmesi söz konusu olabilecektir. Keza daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin veya taksitli ödeme imkânı getirilmesi söz konusudur” diye konuştu.

“Yapılandırılması planlanan toplam borç tutarı 500 milyar TL’nin üzerinde”

Yapılandırma paketi için başvuru şartlarının teklif yasalaştıktan sonra netleşeceğini söyleyen Avukat Cem Duman, “Son dönemlerde sık sık ülke gündemine gelen üniversite mezunlarının öğrencilik dönemlerinde kullanmış oldukları öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlara da TBMM kayıtsız kalmayarak yapılandırma kapsamına KYK borçlarını da dâhil etmeyi planlamaktadır. Kabinede görüşülmesi beklenen yapılandırma paketinden 4 milyon vatandaşın faydalanması beklenmektedir. Yapılandırılması planlanan toplam borç tutarı ise 500 milyar TL’nin üzerinde olacaktır. Bu rakamlar ise bize cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olacağını işaret etmektedir. Yapılandırma paketinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne şekilde başvuru yapılacağı vatandaşların ilgilendiren en önemli husustur. 23 Ocak Pazartesi günü kabinede yapılacak görüşmeden sonra paketin Şubat ayında yasalaşması beklenmektedir. Paketin yasalaşmasından sonra başvuru şartları netleşecektir ancak paketin Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra güncel borç durumu sorgulaması yapılarak borç yapılandırma başvurusunu internet ortamından veya devlet dairelerinden yapılması beklenmektedir” dedi.