Uzmanından lenfödem hakkında uyarı

Saygı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ekip Lideri Uzman Fizyoterapist Duygu Kaya, lenfödem fizyoterapisti olarak lenfödem tedavisi hakkında açıklamada bulundu. Kaya, “Düzenli egzersiz yapmak, ödemin kontrol altında tutulması için önemli bir faktördür” dedi.

Saygı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ekip Lideri Uzman Fizyoterapist Duygu Kaya, lenfödem fizyoterapisti olarak lenfödem tedavisi hakkında açıklamada bulundu.

Kaya, “Lenfödem, lenfatik sistemin düzgün çalışmadığı durumlarda hücreler arası sıvıda birikme sonucu oluşan bir hastalıktır. Lenfödem, genellikle kol ve bacaklarda şişkinlik, ağrı, gerginlik, ciltte sertlik ve duyu bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, lenfatik sistemin sıvıyı normal şekilde drene edemediğini ve birikmesine neden olduğunu gösterir. Özellikle meme kanseri tedavisinde koltuk altı lenf nodlarının çıkarılması gibi durumlarda sıkça ortaya çıkabilir” dedi.

“Ödem uzaklaştırılırken özel bir masaj olan manüel lenf drenajı uygularız”

Kaya, “Tedavi sürecinde ise belirtilerin hafifletilmesi ve lenf dolaşımının iyileştirilmesi için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılır. Hastalarımızda öncelikle ödem uzaklaştırılırken özel bir masaj olan manüel lenf drenajı uygularız. Ayrıca uygun materyallerle bandajlama yapılarak ödemin vücuttan atılması destekleriz. Ödem atıldıktan sonra hastanın ölçülerine göre bası giysisi planlarız. Bu tedavi sürecinde hastaların düzenli egzersiz yapması ve tedavi planına uyum sağlaması son derece önemlidir. Lenfödem fizyoterapistleri olarak bizler hastaların tedavi süreci boyunca ve sonrasında evde uygulayabilecekleri egzersizler ve yöntemler konusunda rehberlik ederiz. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki; hastaların tedaviye aktif katılımı ve sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde olmaları, tedavi sürecinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Düzenli egzersiz yapmak, ödemin kontrol altında tutulması için önemli bir faktördür. Tedavinin başarılı olabilmesi için hasta ve sağlık ekibi arasındaki iletişim ve işbirliği büyük önem taşır. Tedavi süreci boyunca hastaların sağlık uzmanları tarafından önerilen tedavi planlarına uyum sağlaması ve düzenli kontrolleri ihmal etmemesi çok önemlidir” dedi.