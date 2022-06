Uzmanından Saç dökülmesinin önüne geçecek tavsiyeler

Kolan Hastanesi Diyetislerinden Merve Altın, yediğimiz yiyeceklerle saç dökülmesini önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek tavsiyelerde bulundu.



Kolan Hastanesi Diyetislerinden Merve Altın, “Her gün saçlarımızı tarıyoruz, şekil veriyoruz, güzel ürünlerle bakım yapıyoruz ama dökülme neden durmuyor” sorusuna cevap niteliğinde bilgiler verdi. Altın, saç dökülmesinin önüne aldığımız besinlerle geçilebileceğini belirterek şu şekilde konuştu;

SAÇLARI BESLEMEK

Her gün saçlarımızı tarıyoruz, şekil veriyoruz, güzel ürünlerle bakım yapıyoruz ama dökülme neden durmuyor?

Stres, mevsim geçişleri, vitamin eksiklikleri, zararlı alışkanlıklar, genetik faktörler, bazı hastalıklar (diyabet, insülin direnci, tiroıd, polikistik over vb.) ve birçok şey saç dökülmesine sebep olabiliyor. Peki yediğimiz yiyeceklerle de saç dökülmesini önüne geçmenin mümkün olduğunu söylesek?



DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği erkeklerden çok kadınlarda sık karşılaşılan bir problem. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar yani adet gören kadınlarda ve emziren annelerde demir eksikliğine çok sık rastlanmakta. Demir, dokulara oksijen taşımakla görevlidir, eksikliğinde saç kökleri de beslenememekte ve saç dökülmesi şikayetleri oluşabilmekte.

Erkeklerin günlük ihtiyacı demir ihtiyacı 8-10 mg iken; kadınların 50 yaşına kadar 18 mg, daha sonrasında 8-10 mg’dir. Hamilelik sürecinde demir ihtiyacı arttığı için bu dönemde günlük 27 mg demir tüketmeniz gerekir.

Hayvansal besin kaynaklarından aldığımız demirin biyoyararlanımı (vücutta kullanımı) bitkisel kaynaklardan aldığımızı göre daha yüksektir.

Demirden zengin besinler;

- Kırmızı et, tavuk eti, balık eti, sakatatlar



Ette demirin yanı sıra kolesterol de bulunduğundan kırmızı et ve sakatat tüketimine dikkat edilmeli. Haftada 2 defa kırmızı et, 2 defa balık, 1-2 defa beyaz et, ayda 2-3 defa ciğer tüketilebilir.

- Yumurta

İster haşlama ister az yağlı tavada omlet olarak tüketin ama yumurtayı ihmal etmeyin.

- Ispanak

- Pekmez

- Kuru meyveler

Demir içerikleri yüksek olsa da kalorileri yüksek olduğu için miktarla dikkat edilmeli. Özellikle diyabet ve böbrek yetmezliği olan kişilerin kullanmadan önce diyetisyene veya doktoruna danışması önerilir.

- Kuru baklagiller

Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya bunlar sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz besinler. Haftada 1-2 defa tüketmemizin oldukça faydası var.

GÜZELLİK VİTAMİNİ BİOTİN yani B7 VİTAMİNİ

Biotinin vücutta birçok işlevi var. Bunlardan bir tanesi de doku oluşumu ve yenilenmesi. Bu nedenle saç, tırnak, cilt sağlığı için büyük bir öneme sahip. Ne yazık ki biotin vücutta depolanmıyor, günlük düzenli olarak besinlerle almamız gerekiyor.

Biotinden zengin besinler;

- Yumurta sarısı

- Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri

- Dana ciğeri,

- Kırmızı et,

- Balık ve deniz ürünleri

- Tam tahıl ürünler (yulaf, karabuğday vb.)

- Ispanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler

- Yer fıstığı, ceviz, badem, fındık (kavrulmamış-çiğ) gibi yağlı tohumlar

- Muz, çilek, ahududu

- Maya

Günlük olarak yeterince biotin alamayan kişiler uzmana danışarak suplament olarak da biotin kullanabilir.



ÇİNKO

Güçlü bir sinir ve bağışıklık sistemi için çinko çok önemli. Saç köklerinde bulunan yağ bezlerinin çalışmasına yardımcı oluyor. Vücutta depolanamadığı için günlük olarak besinlerden alınması gerekiyor.

Çinko kaynakları;

- Hindi

- Susam

- Mantar

- Yumurta

- Kabak çekirdeği

- Mantar

- Deniz ürünleri

- Buğday ruşeymi

Çinkonun fazla alımı da kişide saç dökülmesine sebep olabildiği için takviye almaktan ziyade günlük ihtiyacın besinlerden karşılanması önerilmekte.



E VİTAMİNİ

Beyin, cilt, göz, dolaşım ve saç sağlığı için oldukça kıymetli bir vitamin ayrıca antioksidan. Yağda çözündüğü için vücutta depolanabiliyor eksikliğine pek sık rastlanmıyor, günlük sıkça kullanılan besinlerden vücuda alınabiliyor.

E Vitamini kaynakları;

- Zeytinyağı, fındık yağı, hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar

- Avokado

- Ceviz, fındık, badem, fıstık, ay çekirdeği gibi çiğ-kavrulmamış yağlı tohumlar

- Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler

- Buğday tohumu yağı



B12 VİTAMİNİ

B 12 vitaminin vücuttaki faydaları saymakla bitmez, vücut içindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir vitamindir. En çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunu bu yüzden vegan bireylerin B12 değerlerine sık sık baktırması önerilir.

B12 kaynakları;

- Karaciğer, dalak gibi sakatatlar

- Yumurta

- Kırmızı et

- Balık, karides, istiridye gibi deniz ürünleri

- Süt, yoğurt, kefir, peynir gibi süt ürünleri



Saç dökülmesinden muzdarip olan kişilerin öncelikle demir, ferritin, tiroid, b12, folik asit, D vitamini değerlerine baktırmasını, gerekirse hekim tarafından yazılan ilaçları kullanmasını ama muhakkak beslenmesini gözden geçirmesini öneriyoruz. Saçlarınızın ahenkle dans ettiği mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

ÖRNEK LİSTE

Sabah

-1 tavuk veya 2 bıldırcın yumurtası

-1-2 kutu az yağlı peynir

-5 zeytin veya 1 tatlı kaşığı zeytin yağı

-½ avokado veya 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi veya 2 tam ceviz veya 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

-1-2 ince dilim tam buğday veya karabuğday ekmeği

- bol yeşillik- söğüş sebze

- 1 tatlı kaşığı pekmez

Öğle- akşam

-4 köfte kadar et (120gr) veya 6-7 yk kuru baklagil yemeği (haftada 2 defa kırmızı et, 2 defa balık, 2 defa kuru baklagil, 1-2 defa tavuk veya hindi eti)

-4-5 yemek kaşığı sebze yemeği

-1 bardak yoğurt veya ayran

-1-2 ince dilim tam buğday veya kara buğday ekmeği

-Bol salata (zeytin yağ veya avokado eklenmiş)

Aralarda

-Muz, çilek, ahududu veya 1 Türk kahvesi fincanı kadar kuru meyve

-1 Türk kahvesi fincanı kadar ceviz veya fındık veya badem veya kabak çekirdeği



(Bu liste örnek niteliğinde oluşturulmuş olup, içerik ve miktarlar kişiye göre ayarlanmalıdır.)