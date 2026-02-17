Uzmanından sağlıklı Ramazan uyarısı

Kartepe Belediyesi bünyesinde hizmet veren diyetisyenler, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık yapmayı sürdürecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz diyetisyenlik hizmeti, karışıklığı önlemek amacıyla randevu sistemiyle yürütülüyor. Başvuruda bulunanların vücut analizleri ve ölçümleri yapıldıktan sonra kişinin yaşam tarzı ve sağlık durumuna uygun beslenme listeleri hazırlanıyor.

Diyetisyen Rüveyda Özakbulut, oruç tutarken sağlığın korunması için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tokluk süresini uzatmak için sahurda yumurta, lor peyniri ve tam buğday ekmeği gibi protein ve lif oranı yüksek gıdaların tüketilmesini öneren Özakbulut, "İftarda oruç açılıp çorba içildikten sonra yemeğe 15 dakika ara verilmelidir. Bu yöntem, mide kramplarını ve ani şeker yükselmesini önler. Uzun süreli açlıkta vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahur arasında su tüketimi zamana yayılmalı, asitli içeceklerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Köseköy Mahallesi Şehit Mahmut Demirel Yüzme Havuzu ve Emekevler Genç Akademi’de hizmet veren birimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, belediyenin iletişim numaraları üzerinden randevu oluşturabileceği bildirildi.