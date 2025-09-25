Uzmanından şeker tüketimi uyarısı: Fazla şeker obezite ve diyabet riski taşıyor

Doç. Dr. İbrahim Demirci, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık riskleri taşıması ile ilgili uyarılarda bulundu.

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Doç. Dr. Demirci, ’Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’ kapsamında açıklamalarda bulundu. Doktor Demirci, aşırı şeker tüketiminin obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve daha birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtti.

"Aşırı şeker tüketimi obezite ve tip 2 diyabete yol açıyor"

Şekerin hayatta tatlı bir keyif gibi görünse de fazla tüketildiğinde sağlık için ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Demirci, "Aşırı şeker tüketimi; obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve diş çürükleri gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Şeker denildiğinde çoğumuzun aklına çaya kattığımız şeker veya yemek sonrası tükettiğimiz ekstra tatlılar gelse de aslında tükettiğimiz birçok hazır gıdanın içinde şeker mevcut. Ayrıca ekmek, pilav, hamur işi gıdalar ve meyvelerde de yüksek oranda karbonhidrat, yani şeker bulunuyor. İdeal bir beslenme düzeninde öğünlerimizin yaklaşık yüzde 40 ila 50 kadarlık bir oranı karbonhidrat kaynaklı alınmakta. Ancak ilave alınan şekerli gıdalar ile bu oran sıklıkla aşılmakta" diye konuştu.

"Çocukluk çağı obezitesi ve diyabet vakaları hızla artmakta"

Herkesin hayatında olduğu gibi, çocukluk çağında da fazla şeker tüketiminin önemli bir problem olduğunu ifade eden Demirci, "Günümüzde çocukluk çağı obezitesi ve erken yaşta başlayan diyabet vakaları hızla artmakta. Davranış değişikliklerinin geliştiği, kişiliğin şekillendiği çocukluk döneminde doğru bir beslenme alışkanlığının sağlanması, çocuklarımızın erişkin yaşlarda karşılaşacakları birçok hastalığı önleyebilir. Bu riskleri öncelemek için şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmaya gerek yok ancak tüketim miktarını ve tükettiğimiz şekerin türünü kontrol altına almak önemli. Çocuklarımızı gazlı içecekler yerine suya, hazır tatlılar yerine meyveye yönlendirebiliriz. Paketli gıdaları alırken etiketleri okuyarak gizli şeker miktarlarını fark edebilir, evde doğal ve dengeli beslenmeyi teşvik edebiliriz" diye konuştu.

"Hekim tavsiyesi olmadığı sürece tatlandırıcı kullanımından kaçınmalıyız"

Demirci, paketli gıdalarda bulunan tatlandırıcıların düşünüldüğü kadar masum olmadığını belirterek şöyle uyardı:

"Zorunlu durumlar veya hekim tavsiyesi olmadığı sürece tatlandırıcı kullanımından da kaçınmalıyız. Unutmayalım, şeker kısa süreli mutluluk verse de uzun vadede olumsuz etkileri çok fazla. Hem çocuklarımız hem de bizler için şeker tüketimini sınırlamak, mümkün olduğunda işlenmiş şekerden kaçınmak bizlere daha sağlıklı, daha enerjik ve hastalıksız bir yaşam sağlayacaktır."