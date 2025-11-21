Uzmanından uyarı: 'Çatlak da bir kırıktır. İster ince bir 'saç teli' çatlağı olsun, ister kemiğin tamamen ayrıldığı bir kırık olsun, her ikisi de 'kırık' olarak tanımlanır'

Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Batu Ertan, "Çatlak da bir kırıktır. İster ince bir ’saç teli’ çatlağı olsun, ister kemiğin tamamen ayrıldığı bir kırık olsun, her ikisi de ’kırık’ olarak tanımlanır. Bu nedenle kemik bütünlüğünü bozan her türlü travma ciddiye alınmalıdır" dedi.

Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Batu Ertan, kırık vakalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ertan, tatil döneminde çocuklarda kırık vakalarının arttığını belirterek, çocuklarda basit bir düşme olarak görülen travmaların kemiğin büyüme merkezi olan kıkırdaklara zarar vererek büyüme sürecini etkileyerek kalıcı sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

"Çocuk kemiği, bir yetişkin kemiğinin küçük bir kopyası değildir"

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukların fiziksel aktivitelerinin artmasının oyun ve spor sırasında yaşanan düşmelerin de çoğalmasına neden olduğunu belirten Ertan, "Çocuk kemiği, bir yetişkin kemiğinin küçük bir kopyası değildir, kendine özgü bir yapısı ve maalesef kendine özgü riskleri vardır. Çocuk kemiğinin içeriği, bir yetişkinin sert ve daha kırılgan olan kemiğinden farklıdır. Bu esneklik, kemiğin kırılmak yerine bükülmesine neden olabilir. Bu durum, çocuklara özgü ’yaş ağaç kırığı’ ve ’torus kırığı’ isimleri verilen iki tipik kırık modelini ortaya çıkarır. Yaş ağaç kırığında kemiğin bir tarafı bükülürken, gerilime maruz kalan diğer tarafı kırılır. Torus kırığı ise genellikle el bileği gibi bölgelerde, düşme sırasında oluşan baskı kuvvetiyle kemiğin bir tarafında ‘çökme/kabarma’ şeklinde görülür" şeklinde konuştu.

"Bir yetişkinde aynı düşme bağ yırtılmasına neden olabilirken, bir çocukta bu kuvvet büyüme plağı yaralanmasına yol açabilir"

Büyüme kıkırdağı konusunda ebeveynleri uyaran Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Batu Ertan, "Uzun kemiklerin uçlarında, eklemlere yakın bölgelerde bulunan ve kemiğin uzamasını sağlayan kıkırdak plaklardır. Çocuk kemiklerinin büyüme merkezi olan bu kıkırdak yapılar, bir travma anında kemiğin güçlü bağlarından daha zayıftır. Bir yetişkinde aynı düşme bağ yırtılmasına neden olabilirken, bir çocukta bu kuvvet büyüme plağı yaralanmasına yol açabilir. Bu yaralanmalar, kemiğin gelecekteki şeklini ve uzunluğunu belirlediği için acil ve doğru müdahale gerektirir. Bu bölgedeki bir hasar fark edilmez veya yanlış tedavi edilirse, büyüme plağı kısmen veya tamamen durabilir. Bu durum, o uzvun diğer tarafa göre kısa kalmasına veya kemiğin yanlış bir açıyla büyüyerek eğri olmasına neden olabilir" diye konuştu.

"Çocuk kırıklarının büyük çoğunluğu alçı veya atel gibi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir"

Ertan, ebeveynler arasındaki en yaygın ve tehlikeli yanılgılardan birinin ‘çatlak’ ve ‘kırık’ ayrımı olduğunu vurgulayarak, "Çatlak da bir kırıktır. İster ince bir ’saç teli’ çatlağı olsun, ister kemiğin tamamen ayrıldığı bir kırık olsun, her ikisi de ’kırık’ olarak tanımlanır. Bu nedenle kemik bütünlüğünü bozan her türlü travma ciddiye alınmalıdır. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar ağrıyı tam olarak tarif edemeyeceği için kullanmaktan kaçındıkları, dokunmaya karşı hassasiyet gösterdikleri, belirgin şekil bozuklukları, şişlik, morarma ve devam eden ağrı fark edildiğinde bir uzmana başvurulmalı. Çocuk kırıklarının büyük çoğunluğu cerrahiye gerek kalmadan, alçı veya atel gibi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir. Çocuklarımızın düşmesini veya yaralanmasını tamamen engellememiz mümkün değil. Ancak doğru gözlemi yaparak ve şüphelendiğimizde vakit kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurarak, bu yaralanmaların çocuğumuzun gelecekteki sağlığını etkilemesinin önüne geçebiliriz" dedi.