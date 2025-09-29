Uzmanından uyarı: 'Çocuklarımıza el hijyenini mutlaka öğretmeliyiz'

Yaşamın ilk 6 yılında çocukların birçok viral enfeksiyonla karşılaşarak bağışıklık sisteminin gelişeceğine dikkat çeken Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüdaverdi Kara "Bu viral enfeksiyonlardan korunması için çocuklarımıza el hijyenini mutlaka öğretmeliyiz" dedi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüdaverdi Kara, sık hastalanan çocukların bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Çocukların büyüme dönemlerinde erişkinlere göre daha sık hasta olma eğiliminde olduklarını belirten Kara, "Bunun sebebi bağışıklık sistemlerinin gelişme sürecinde olması olsa da hijyene dikkat edememe ve okul gibi kalabalık ortamlarda bulunma sonucu enfeksiyon ajanlarına daha çok maruz kalmaları da önemli sebepler arasındadır" şeklinde konuştu.

Çocukluk çağında tekrarlayan enfeksiyonların son derece yaygın olduğunu vurgulayan Dr. Kara "İlk akla gelen soru ‘Çocuğumun bağışıklığı düşük mü?’ olsa da çoğu zaman bağışıklık yetersizliği anlamına gelmez. Çünkü yaşamının ilk 6 yılında çocuklar gelişiminin doğal seyrinde birçok viral enfeksiyonla karşılaşacaktır ve bu sayede bağışıklık kazanacaktır" diye konuştu.

Kara, bağışıklık yetersizliğinden şüphe edilebilecek durumları da sıralayarak, "Büyüme gelişme geriliği, tekrarlayan derin yerleşimli deri enfeksiyonları, sık intravenöz antibiyotik tedavisi ihtiyacı, iki veya daha fazla ciddi enfeksiyon (menenjit, osteomiyelit, selülit, sepsis)" bilgilendirmesinde bulundu.

Kara, Ailede immün yetmezlik öyküsü gibi durumlar varsa altta yatan sebeplerin araştırılması gerektiğini söyledi.

"El hijyenini mutlaka öğretmeliyiz"

Kara sık tekrarlayan enfeksiyonları önlemek için yapılabileceklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hijyene dikkat edilmelidir, özellikle de el hijyenine; en az 30 saniye ellerin sabunlu su ile yıkanmasını sağlamalıyız. Hastalıklar temasla bulaştığı gibi hava yoluyla da bulaşmaktadır, maske ile bu bulaştan korunabiliriz. Sigara içilen bir ev ortamında çocuklarımızın sağlıklı büyümesi pek mümkün olmayacaktır onları sigara dumanından uzak tutmalıyız. Ayrıca olmazsa olmazımız aşılamalar, aşılamalarını sağlayarak birçok hastalıktan çocukları koruyabiliriz."

"Her hastalandığında antibiyotik vermeyin"

Toplumda antibiyotik kullanımıyla ilgili çok yanlış bilgilerin yerleştiğinden bahseden Kara, hastalık etkenlerinin bakteriler olabileceği gibi ilk 6 yaşta sıklıkla virüsler, nadiren mantar ve parazitler olabileceğini dile getirdi. Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunu, her hastalıkta antibiyotik kullanmanın hastalığı tedavi etmeyeceği gibi bakteriyel dirence de sebep olacağını söyledi. Kara, Hekim uygun görmediği takdirde gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması uyarısında bulundu.