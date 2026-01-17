Uzmanından uyarı: 'Karbonmonoksit zehirlenmesi, gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olan zehirlenmelerden biri'

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Danışman Hekimi Hakan Aydın, karbonmonoksit zehirlenmelerinin gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olduğunu belirterek, 1 Ocak’tan bu yana 26 vaka görüldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) danışman hekim olarak görev yapan Hakan Aydın, havaların soğumasıyla artan karbonmonoksit zehirlenmeleri riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2026 yılında vakaların devam ettiğini, fakat her yıl daha da azaldığını söyleyen Aydın, "1 Ocak’tan şu tarihe kadar toplam 26 vakayla karşılaştık" diye konuştu.

UZEM’in 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Aydın, "Burada hem halkımıza hem vatandaşlara hem de sağlık kuruluşlarından özellikle hastanelerden zehirlenme vakalarına 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti veriyoruz zehirlenmeler hakkında vatandaşlarımıza, sonra acil servislerdeki hekim arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"En sık görülen ve en erken ortaya çıkan belirti baş ağrısı"

Karbonmonoksit gazına maruz kalan birinin bunu fark edemeyeceğini aktaran Aydın, renksiz ve kokusuz bir gaz olduğunu söyledi. Aydın, belirtilerinin griple benzer olduğunu dile getirerek, "En sık görülen ve en erken ortaya çıkan belirti baş ağrısı. Karbonmonoksit zehirlenmesi her ne kadar grip benzeri belirtiler gösterse de ateş olmuyor. Belki bu tip belirtiler gösteren insanlar ‘bende grip belirtileri var ama ateşim yok’ diyerek karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenebilirler" şeklinde konuştu.

"Gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olan zehirlenmelerden biri"

Aydın, karbonmonoksit zehirlenmelerinin küçümsenmeyecek bir durum olduğuna dikkati çekerek, "Gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olan zehirlenmelerden biri. Sobalarda mesela borusunda bir çatlak olduğu zaman bantlarla kapatılıyor. Kesinlikle bantla kapatılmaması gerekiyor o boruların değiştirilmesi gerekiyor. Yine soba kurulumu yapılırken de onun tekniğine uygun bir şekilde, özellikle dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yine en çok benim rastladığım şey insanlar özellikle havaların soğumasıyla beraber mutfaklarda yer alan menfezleri dışarıdan soğuk gelmesin diye kapatıyorlar. Bu çok ciddi bir sıkıntı" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı odadaki kişilerde de benzer semptomlar oluştuğunda hızlıca o ortamdan uzaklaşılması gerektiğini vurgulayan Aydın, hemen ambulansın aranması gerektiğini ifade etti.