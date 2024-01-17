Uzmanından uyarı: 'Stres, kötü beslenme ve yetersiz uyku çocuklarda karın migrenini tetikleyebilir'

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Gökçe, stres, kötü beslenme ve yetersiz uykunun çocuklarda karın migrenini tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Uzmanlar, çocuklarda baş ve karın ağrısı, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan karın migreninin, yakın akrabalarında migren tipi baş ağrısı olan çocuklarda daha sık görülebileceğini ifade ediyor. Bu çerçevede stres, kötü beslenme ve yetersiz uykunun karın migrenini tetikleyebildiğini belirten Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Nihan Gökçe, bu rahatsızlığın ileriki yaşlarda migren tipi baş ağrılarına dönüşebildiğini de söyledi.

“Karın migreni atakları, 1-72 saat arasında devam edebilir”

Karın migreninin baş ağrısı, göbek çevresinde hissedilen künt ve sancılı bir ağrı, mide bulantısı, kusma, iştah kaybı ve soluklukla kendini gösterdiğini söyleyen Gökçe, “Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan bu rahatsızlığın belirtileri zamanla değişebilir. Karın migreni atakları, 1-72 saat arasında devam edebilir. Ataklar dışında çocuk tamamen sağlıklıdır ve ateşinin olmaması önemlidir” diye konuştu.

Gökçe, karın migreninin çocuklarda görülme sıklığının yüzde 1-4 arasında değiştiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Karın (abdominal) migreni; çocukluk çağında başlayan, ilerleyen yıllarda tipik migren baş ağrılarına dönebilen migren tipidir. Sıklıkla 11-12 yaşlarında sonlanır ve hastaların yüzde 60-70’inde karın ağrılarını yerini baş ağrılarına bırakır.”

Ataklar arasında haftalar hatta aylar olabilir

Karın migreninin tanısı için bir test olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Gökçe; “Tanıya ulaşmada çocuğun hikayesi ve ailede migren öyküsü önemlidir. Kapsamlı bir fiziki muayene, gerekirse ultrason ve endoskopi gibi ileri tetkikler yapılarak diğer hastalıkların dışlanması gerekir” diyerek tanı kriterlerini şöyle sıraladı:

“ Günlük aktiviteyi etkileyen, göbek çevresinde lokalize olan, ani başlayan orta veya yoğun şiddette künt özellikte ağrı atakları, iştahsızlık, bulantı, kusma ve solukluk yakınmalarından en az ikisinin eşlik etmesi, Her atağın 1-72 saat arasında sürmesi, yılda en az iki atak geçirilmesi, ataklar arasında haftalar veya aylar süren sağlıklı dönemler olması ve tüm bu durumları açıklayacak başka bir hastalığın olmaması.”

Genetik ve çevresel etmenler ile yaşam alışkanlıklarının hastalığı tetiklediğinin altını çizen Uzm. Dr. Nihan Gökçe, karın migreni yaşayan çocuklarda araç tutması ve alerjik yakınmaların da sıklıkla görüldüğünü kaydetti.

“Çikolata ve işlenmiş gıdalar kısıtlanmalı”

Karın migrenin tıpkı migren gibi tedavi edildiğini belirten Gökçe, “Migrende kullanılan ağrı kesici ilaç ve diğer tedavi seçeneklerine karın migrende de başvurulabilir. Bu dönemde özellikle çikolata ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması, uyku düzenine dikkat edilmesi ve bol sıvı tüketilmesi gerekir” diye konuştu.