Uzmanından uyarı: 'Tromboflebit bir enfeksiyon'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, tromboflebitin cilt hastalığı değil, bir enfeksiyon olduğunu söyledi.

Varisli hastalarda yaygın olarak görülen tromboflebit, hamilelik, hareket eksikliği ve damar yaralanması gibi olayların ardından görülebiliyor. Özellikle bacaklarda görülen bu rahatsızlık cilt hastalığıyla karıştırılabiliyor. Uzmanlar, bu hastalığın bir enfeksiyon olduğuna dikkati çekerek tedavi edilmezse ciddi sorunlar oluşturabileceğini söylüyor.

10 ay önce bacağında gece kramplarının başlamasıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvuran Türker Atakan, ilaç tedavisiyle yakın zamanda sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, hastanın daha önce sağ bacağında varis şikayetiyle 2 kez ameliyat olduğunu belirterek "Kliniğimize sağ bacakta, bu damar trasesinde kızarıklık, şişlik, ağrı ve yanma hissiyle başvurdu. Damarları değerlendiren bir tetkik yaptık. Bu tetkik sonucunda bu yüzey varis damarının içinde pıhtı oluşumlu olduğunu gördük. Bu da bize akut tromboflebit tanısını koydurdu" diye konuştu.

Bu hastalığın cilt hastalığıyla karıştırılabildiğini dile getiren Günaydın, "Hastalığın en büyük belirtisi ana yüzeyel, cilt altında seyreden yüzeyel toplar damarımızın bulunduğu bölgede kızarıklık, tam direkt o bir şerit şeklinde kızarıklık, şişlik, ağrı ve sertlik. Bu tipik bulguları. Cilt hastalıklarında yaygın olur. Tüm bacağı sarar, cilt enfeksiyonları da nitekim öyle. Bu hastalık bir enfeksiyon" ifadelerini kullandı.

"İleri fazlarda tedavi çok güç oluyor"

Hastaların damar trasesinde kızarıklık gördüklerinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğinin altını çizen Günaydın, "İleri fazlarda tedavi çok güç oluyor. Yara açıldığı zaman tedavisi çok sıkıntılı oluyor. Çok uzun süre alabiliyor. Bu konuda hastanın hayatını, yaşam kalitesini, konforunu engelleyebiliyor. Damar içi enfeksiyon olduğu için özellikle bağışıklık sistemi düşkün olan hastalarımızda daha yaygın sistemik enfeksiyonlara, bütün vücudu etkileyen enfeksiyonlara neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Hasta Türker Atakan, 10 ay önce bacağında gece kramplarının başladığını belirterek daha sonra şişme ve morarma meydana geldiğini anlattı.

Daha sonra hastaneye başvurduğunu dile getiren Atakan, ilaç tedavisine başlandığını söyledi.

Hastalığının günlük hareketlerini kısıtladığını anlatan Atakan, "Bazen yürürken ağrı olarak, batma olarak yürüme kalitemi bozdu. Kızarıklık, morarma, yanma o gibi şikayetlerim oluştu. Doktorumuz tarafından verilen kan sulandırıcı iğne ve antibiyotik tedavisine başladım. Şu anda daha iyiyim" dedi.