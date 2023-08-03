Uzmanından uyarı: Adaylar tercih yaparken mutlaka uzman birine danışmalı

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Ozan Budak, üniversite adaylarının tercih sürecinde tercihlerini yaparken uzman birine mutlaka danışmaları gerektiğini söyledi.

2023-YKS üniversite tercih süreci devam ediyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih sürecinin bitimine sayılı günler kala Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Ozan Budak, üniversite adaylarının tercih döneminde dikkat etmesi gereken konular hakkında İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu. Budak, adayların tercih döneminde uzman kişilerden görüş alması gerektiğini vurguladı.

“Adayların üniversitedeki akademik kadroyu incelemesi gerekiyor”

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Ozan Budak, üniversite adaylarını tercih döneminde başarılar dileyerek, “Buradaki en önemli noktalardan biri akademik kadro. Adayların tercih etmek istediği üniversitedeki akademik kadroyu incelemesi, o akademik kadronun ne tür yayınlar yaptığı, makaleler yazdığını detaylı araştırma yapmaları gerekiyor” dedi.

“Öğrencilerin dikkat etmesi noktalardan biri de akreditasyondur”

Üniversite tercihlerinde adayların akreditasyon kelimesine yabancı geldiğini belirten Budak, “Adayların gitmiş olduğu program herhangi bir kuruluş tarafından akredite ise ulusal ve uluslararası anlamda eğitim standartlarına uygun bir şekilde eğitim verdiğinin bir belgesidir. O yüzden öğrencilerin en dikkat etmesi noktalardan biri de akreditasyondur” diye konuştu.

Üniversitenin sunduğu hizmetler önemli

Üniversitelerin adaylara sunmuş olduğu imkanların hizmetler bakımından önemli olduğunu vurgulayan Ozan Budak, “Dünyada olan herhangi bir teknolojik gelişimi alıp derslerine entegre edebiliyorlar mı? Laboratuvarlarıyla bunları destekleyebiliyorlar mı? Bunlar öğrencilerin en önemli dikkat etmesi gereken noktalardan birisidir” ifadelerini kullandı.

Çift anadal ve yandan ekstra bir hizmet

Çift anadal ve yandal imkanının üniversite öğrencilerine sunulmuş ekstra bir hizmet olduğunu ifade eden Budak, “Çift anadal, öğrenci a programında okurken b programı ile aynı anda okuyup mezun olduğu zaman iki diplomayı birden alması demektir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde bunlar mevcut ama şartları değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle vakıf üniversitesinde çift anadal ve yandal yapacak öğrencilerin şu soruyu sormalarını istiyorum. Bunun için imkan tanıyorlar mı? Tanıyorlarsa ekstra bir ücret ödüyorlar mı? Öğrencilerin sorgulaması gereken önemli noktalardan birisi” şeklinde konuştu.

“Akademik başarıya dayalı üniversite bursları bulunmaktadır”

Vakıf üniversitelerinde birçok burs seçeneği olduğunu hatırlatan Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Ozan Budak, şunları kaydetti:

“Bunların en önemli Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) burslarıdır. Öğrenciler belirli oranlarda yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 100 vakıf üniversitelerinde burs tercih edebilirler. Almış oldukları burs oranın da eğitim öğretim ücretinden muaf olurlar. Bir öğrenci bir üniversiteye kısmi burslu girdiği zaman daha sonra akademik başarıya dayalı üniversite bursları elbette bulunmaktadır.”

Adayların tercihlerinde üniversitelerin şehre uzaklığına göre tercihlerinin değişebileceğini ifade eden Budak, “Bazı öğrenciler şehrin ortasında şehir merkezinde üniversite tercih edebilir. Şehre göre biraz uzak olan yerleri alanı daha geniş kampüs üniversitesi tercih edebilir. Üniversite hayatı akademiden ibaret değildir. Öğrencilerin burada sosyal, spor ve kültürel faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebileceği alanlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun için kampüs üniversiteleri bu tür şartların oluşması bakımından öğrencilere daha çok imkan sağlayabilecektir” dedi.

“Yabancı dilde eğitimi öğrencilere mutlaka öneriyorum”

Üniversitelerde yabancı dilde eğitimin çok önemli olduğunu belirten Budak, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin görevi sadece ulusal anlamda ihtiyaçları karşılamak değil uluslararası anlamda da öğrencilerin iş bulabilme potansiyellerini artırmak için yabancı dilde eğitimi öğrencilere mutlaka öneriyorum. Öğrenciler üniversite tercih ederken bunları çok fazla sorgulamıyorlar. Kariyerlerinin gelişimi, kendilerini geliştirme açısından ve sektörel tecrübe açısından önem arz etmektedir. Gitmeyi planladıkları üniversitenin ciddi çalışan bir kariyer merkezi var mı?”

“Öğrencilerle, akademisyenlerle, idari birimlerle görüşmelerini öneriyorum”

Üniversite adaylarının tercih döneminde tercih etmek istediği üniversiteyi yerinde görmeleri gerektiğini söyleyen Budak, “Orada öğrencilerle, akademisyenlerle, idari birimlerle görüşmelerini öneriyorum. Tercihlerini yaparken uzman birine danışsınlar” dedi.

Üniversite adayları için 27 Temmuz’da başlayan 2023-YKS tercih süreci 8 Ağustos 23.59’da sona erecek.