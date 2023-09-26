Uzmanından uyarı: Fazla su içmek ölümle sonuçlanabilir

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, su tüketiminin önemli olduğunu, ancak fazla su tüketimi durumunda sodyum oranının düşmesine bağlı su zehirlenmelerinin ortaya çıkabileceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

İnsan sağlığına iyi geldiği düşünülerek rastgele ve herhangi bir hekim başvurmadan fazlaca içilen su sağlığınızı bozabilir. Her şeyde olduğu gibi su tüketiminde de azı olduğu gibi fazlası da vücuda zarar verebiliyor. Fazla su tüketiminin zararlarına ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Üstündağ, sodyum oranını düşüreceği için su zehirlenmesine sebep olabileceğini aktardı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üstündağ, suyun az tüketilmesinde olduğu gibi fazla tüketiminde de bazı sağlık problemleriyle karşılaşıldığına dikkat çekti. Üstündağ, sağlıklı erkeklerin günde 2 buçuk, kadınların ise 1, buçuk ile 1,75 litre su içmesi gerektiğini söyledi.

"Konforlu bir yaşam için denge sağlanmalı"

Yaşamın konforlu ve sağlıklı sürdürülebilmesinin her konuda dengenin sağlanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Üstündağ, "Suyun az tüketilmesi de çok elbette sağlık için zararlar doğurabilir. Esasen biz genellikle suyun az tüketilmesiyle ilgili sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Ama bazı zamanlarda suyun fazla tüketilmesiyle ilgili sağlık problemleriyle başvuran hastalarımız da olabiliyor. Ne zaman az su tükettiğimizi, ne zaman çok su tükettiğimizi söyleyebilmek doğrusu birtakım objektif veliler gerektiriyor” dedi.

Az ya da çok su tüketiminin kişiden kişiye değişebildiğini söyleyen Prof. Dr. Üstündağ, mevsimin ısı ve nem oranı, fazla tuzlu-şekerli gıda tüketimi, böbrek fonksiyonunda bozukluk olup olmadığının vücudun su ihtiyacını belirleyen faktörler olduğunu ifade etti.

Normalin üzerinde su içilmesinin vücuttaki dengenin bozulmasına neden olduğunu ve en az su eksikliği kadar insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Üstündağ, gelişigüzel zayıflamak için ya da değerlerine baktırmadan fazla su içilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Sıvıyı sadece su olarak almıyoruz"

İnsanın sıvıyı yalnızca su içerek almadığını söyleyen Prof. Dr. Üstündağ, “Sıvıyı bütünüyle su olarak tüketmiyoruz. kendi vücudumuzda bir miktar üretiyor. Katı yiyeceklerin içerisinde bile su bulunuyor. Örneğin muzun, portakalın, karpuzun su oranı çok fazla. Ekmeğin bile yüzde 30-40 kadarının su olduğunu unutmamamız lazım" dedi.

Hamilelerin ek olarak 600-700 litre kadar tüketmelerinin suyu dengeli almalarını sağlayacağını belirten Prof. Dr. Üstündağ, bireysel farklılıkları bir tarafa koyarak bu durumun söylenebileceğini ifade etti.

"Ayda 1 idrar toplanmalı"

Vatandaşlara ayda 1 defa idrar toplayıp nefroloji uzmanına gözükmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Üstündağ, eğer böbrek taşı gibi su ile oldukça ilişkili, su alım azlığıyla oldukça ilişkili gelişen hastalık varsa yaklaşık 2 litrenin üzerinde idrar toplamalarında fayda olduğunu aktardı.

Eğer sıvı veya suyu dengeli almazsak bu kadar aşırı su tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Üstündağ, tuzların vasküler yataktaki kan damarları içerisindeki konsantrasyonunu azaltacağını ve bunun su zehirlenmesine bağlı ölümü de beraberinde getirebileceğini söyledi.