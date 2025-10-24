Uzmanından uyarı: Mevsim değil eviniz hasta ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, geçmeyen soğuk algınlığının ardında ev tozu akarlarının olabileceğini belirtti. Bu mikroskobik canlıların özellikle soğuk havalarda çoğalarak yatak, yorgan ve yastıklarda biriken ölü deri hücreleriyle beslendiğini ifade eden Avcı, "Geçmeyen burun akıntısı ve hapşırık, nezle değil akar alerjisi olabilir" uyarısında bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, alerjik rinit olarak da bilinen kış saman nezlesinin toz akarlarına, evcil hayvan tüylerine ve küfe maruz kalmaktan kaynaklandığını söyledi.

Geçmeyen soğuk algınlığının ardında evlerimizin içinde gizlenen alerjenlerin olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, "Hava soğudukça kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu da burun akıntısı, göz kaşıntısı, tıkanıklık, hapşırma ve sinüs basıncı gibi belirtilerin artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Soğuk algınlığı ve alerjilerin sıkça karıştırıldığını belirterek önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, şunları kaydetti:

"Soğuk algınlığı genellikle 7-10 gün içinde geçer, ancak alerjiler haftalarca, hatta aylarca sürebilir. Boğaz ağrısı genellikle soğuk algınlığını işaret ederken; yüzde kaşıntı, göz sulanması ve burun tıkanıklığı daha çok alerjinin habercisidir. Balgam da önemli bir ayırt edici belirti olabilir. Alerjiye bağlı balgam genellikle berrak ve akışkandır; soğuk algınlığı kaynaklı balgam ise koyu, sarımsı bir renge bürünür."

Akarlar, sıcak ve nemi seviyor

Bu küçük canlıların yatak takımlarında, yastıklarda ve halılarda biriken ölü deri hücreleriyle beslendiğini aktaran Dr. Avcı, "Akarların kendisinden ziyade, dışkılarında bulunan bazı maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu etki, akarlar öldükten sonra bile devam edebilir" dedi.

Kış aylarında ısıtmaların artmasıyla birlikte ortamın sıcak ve nemli hale geldiğini, bunun da akarların çoğalması için ideal koşullar oluşturduğunu vurgulayan Dr. Avcı, şöyle devam etti:

"Havalar soğudukça insanlar daha fazla kapalı alanda kalıyor, eşyalarını sıkıca kapatıyor. Bu da akar yoğunluğunu artırarak alerjilerin alevlenmesine yol açıyor."

Yatak takımlarını haftada en az bir kez 60 derece suda yıkayın

Akarları yok etmenin en basit yolunun yatak takımlarının haftada en az bir kez sıcak suda yıkanması olduğunu belirten Avcı, evde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Alerjisi olanlar, yastık, yorgan ve yatak seçiminde anti-alerjik, yıkanabilir ve toz geçirmeyen özel kılıflarla kaplanmış ürünler tercih edilmelidir. Yatak ve yastık kılıflarının haftada bir, 60 derecenin üzerinde yıkanması akarların büyük kısmını yok eder. Yüksek sıcaklıkta yıkanamayan ürünlerin ise ütülenerek kullanılmalı. Yatak takımları eskidikçe akar birikimi artar. Kalın halılar, pelüş koltuklar ve toz tutan kumaşlar da akarların favori yaşam alanlarıdır. Bu nedenle düzenli olarak güçlü bir elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir. Nem oranı yüzde 40 ile 50 civarında tutulmalı, yüksek nemli ortamlar akarların çoğalmasını hızlandırır. Bu yüzden ebeveyn banyolu yatak odalarında banyoda güçlü havalandırma mutlaka olmalı, kullanılan nemli havlular banyoda veya yatak odasında bırakılmamalıdır."