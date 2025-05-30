Uzmanından yapay zeka ve ruh sağlığına dair kritik uyarılar: 'Kontrollü kullanmak gerekiyor'

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, yapay zekanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği özel etkinlikte ele aldı. Tarhan, yapay zekanın insan hayatında kaçınılmaz olduğunu ancak kontrollü kullanıma dikkat çekerek, "Bilge insan yapay zekayı faydalı şekilde hayatına entegre edebilendir" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yapay zeka ile ilgili yeni gündemler oluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından ağırlanan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yapay zekanın hızla geliştiği günümüzde ruh sağlığı üzerindeki etkilerini kapsamlı ve derinlemesine bakış açısıyla ele aldı. Moderatörlüğünü üniversitenin Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik’in yaptığı buluşmada, bu çağda psikolojik dayanıklılığı nasıl korunabileceği konusunda önemli bilgiler paylaşarak ruh sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Yapay zeka kaçınacak bir şey değildir. Hayatımızı çok kolaylaştıran bir teknolojidir ve üzerine gitmemiz gerekir. Tabi muhakkak kontrollü olmamız lazım. Özellikle ergenlik çağında olan kişilerde kontrolü elden bırakmamak lazım. Bilge insan yapay zekayı faydalı şekilde hayatına entegre edebilendir" diye konuştu.

Yapay zeka ve ruh sağlığı

Söyleşiye ayrıca Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Ömer Karataş ve yönetimi, Türk Psikologlar Derneği Kocaeli Şubesi, Başiskele İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Meryem Şahin de katıldı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yetkilileri, bu tür öncü etkinliklerle hem akademik hem de toplumsal alanda fark oluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Tarhan’ın engin deneyimi ve uzmanlığı sayesinde yapay zeka ve ruh sağlığı konularının geniş kitlelere ulaştığı vurgulandı. Etkinlik, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, üniversite yönetimi geleceğe yönelik bu tür bilgilendirici programların artarak devam edeceğini açıkladı.